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03. 02. 2017

В сети показали видео взрыва в Донецке

 
В сети появилось видео мощного взрыва, прогремевшего вечером 2 февраля в Донецке.
 
Пользователи в социальных сетях сообщают, что в гостиницу в микрорайоне "Мотель" прилетел снаряд Точки У. Данная информация пока не подтверждается.
 
Ранее жители Донецка сообщали о мощном взрыве, от которого вздрогнулись все районы города.
 

 


 


При обстреле Авдеевки погибли два человека
 
В ДНР заявили о двух погибших и десятках раненых. "Минобороны" ДНР обвинило в обстрелах Донецка Вооруженные силы Украины. Тем временем в штабе АТО заявили, что ВСУ не ведут артиллерийский огонь по населенным пунктам.

Источник: korrespondent.net

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