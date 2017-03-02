В сети показали видео взрыва в Донецке

В сети появилось видео мощного взрыва, прогремевшего вечером 2 февраля в Донецке.

Пользователи в социальных сетях сообщают, что в гостиницу в микрорайоне "Мотель" прилетел снаряд Точки У. Данная информация пока не подтверждается.

Ранее жители Донецка сообщали о мощном взрыве, от которого вздрогнулись все районы города.















При обстреле Авдеевки погибли два человека



В ДНР заявили о двух погибших и десятках раненых. "Минобороны" ДНР обвинило в обстрелах Донецка Вооруженные силы Украины. Тем временем в штабе АТО заявили, что ВСУ не ведут артиллерийский огонь по населенным пунктам.

Источник: korrespondent.net