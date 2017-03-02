Бунт в тюрьме США подавлен, погиб один заложник

Полиции американского штата Делавэр удалось освободить последнего заложника, захваченного заключенными тюрьмы в городе Смирна. Надзиратель доставлен в местную больницу. Еще один заложник был найден мертвым в здании тюрьмы.
Губернатор штата Джон Карни сказал, что он молится за семью погибшего надзирателя и что ситуация с заложниками показала, с какими рисками сталкиваются сотрудники пенитенциарной системы в своей работе.
"Сейчас самое главное для нас понять, что произошло и как произошло. Каждый виновный должен нести ответственность Мы сделаем все возможное, чтобы подобное не повторилось", - сказал Карни.
Тюрьма в Смирне - крупнейшее исправительное учреждение для мужчин в штате Делавэр. В ней располагалась камера смертников. Также в этой тюрьме приводились в исполнение смертные приговоры.
Напомним, 2 февраля заключенные в тюрьме американского города Смирна в штате Делавэр подняли бунт и взяли в заложники надзирателей. Причиной захвата заложников стали действия президента США Дональда Трампа.
Источник: korrespondent.net
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