Бунт в тюрьме США подавлен, погиб один заложник

Полиции американского штата Делавэр удалось освободить последнего заложника, захваченного заключенными тюрьмы в городе Смирна. Надзиратель доставлен в местную больницу. Еще один заложник был найден мертвым в здании тюрьмы.

Губернатор штата Джон Карни сказал, что он молится за семью погибшего надзирателя и что ситуация с заложниками показала, с какими рисками сталкиваются сотрудники пенитенциарной системы в своей работе.

"Сейчас самое главное для нас понять, что произошло и как произошло. Каждый виновный должен нести ответственность Мы сделаем все возможное, чтобы подобное не повторилось", - сказал Карни.

Тюрьма в Смирне - крупнейшее исправительное учреждение для мужчин в штате Делавэр. В ней располагалась камера смертников. Также в этой тюрьме приводились в исполнение смертные приговоры.

Напомним, 2 февраля заключенные в тюрьме американского города Смирна в штате Делавэр подняли бунт и взяли в заложники надзирателей. Причиной захвата заложников стали действия президента США Дональда Трампа.

Источник: korrespondent.net