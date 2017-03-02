Лента RSS
Подписаться на ленту
03 февраля 2017, пятница, 08:33
-3°C
Завтра -3°C
-3°C
Завтра -3°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,93
  • € 2,09
03. 02. 2017

Бунт в тюрьме США подавлен, погиб один заложник

Полиции американского штата Делавэр удалось освободить последнего заложника, захваченного заключенными тюрьмы в городе Смирна. Надзиратель доставлен в местную больницу. Еще один заложник был найден мертвым в здании тюрьмы.

Губернатор штата Джон Карни сказал, что он молится за семью погибшего надзирателя и что ситуация с заложниками показала, с какими рисками сталкиваются сотрудники пенитенциарной системы в своей работе.

"Сейчас самое главное для нас понять, что произошло и как произошло. Каждый виновный должен нести ответственность Мы сделаем все возможное, чтобы подобное не повторилось", - сказал Карни.

Тюрьма в Смирне - крупнейшее исправительное учреждение для мужчин в штате Делавэр. В ней располагалась камера смертников. Также в этой тюрьме приводились в исполнение смертные приговоры.

Напомним, 2 февраля заключенные в тюрьме американского города Смирна в штате Делавэр подняли бунт и взяли в заложники надзирателей. Причиной захвата заложников стали действия президента США Дональда Трампа.

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Вопрос специалисту
Мир
Анекдот все анекдоты

- У вас тут в резюме написано, что вы получили Нобелевскую премию. В какой области? 
- В Рязанской.

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

"Налог на тунеядство" в Беларуси

А как вы относитесь к "налогу на тунеядство"?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.