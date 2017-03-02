Основатель Uber покинул экономический совет при Трампе

Основатель интернет-сервиса по вызову такси или частного водителя Uber Трэвис Каланик покинул экономический совет при президенте США Дональде Трампе на фоне обрушившейся на него критики со стороны общественности и его собственных сотрудников.
В письме, разосланном сотрудникам, Каланик объясняет, что слишком многие, в том числе и пресса, восприняли его согласие участвовать в работе совета как поддержку внутренней политики нового президента, в том числе миграционной.
При этом решение Трампа прекратить прием беженцев и временно прекратить выдачу виз гражданам семи ближневосточных государств рассердило водителей Uber, многие из которых - сами мигранты из стран Азии.
В своем письме Каланик утверждает, что во время короткого разговора с новым президентом он высказал свое недовольство визовыми ограничениями и объяснил, сколь негативный эффект они могут оказать на всю отрасль.
Компания Uber и раньше открыто выражала серьезную обеспокоенность миграционным указом Трампа, отмечая, что он затронет многих ее сотрудников. Компания уже выделила 3 млн долларов на помощь водителям, которые пострадают от этого указа.
В экономический совет при Трампе входят многие крупные бизнесмены, в том числе основатель компаний SpaceX и Tesla Motors Илон Маск. Он уже заявил, что не будет выходить из совета, так как считает его возможностью донести до президента мнение о его реформах.
При этом Маск дистанцировался от самих взглядов Трампа и, как и Каланик, заявил, что членство в экономическом совете не означает непременного согласия со всеми решениями руководства страны.
Напомним, руководители крупнейших американских корпораций в области высоких технологий вступили в борьбу с миграционными указами Трампа.
Источник: korrespondent.net
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