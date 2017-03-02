Сутки в АТО. Погибли четверо бойцов

За минувшие сутки боевики обстреляли позиции украинских военных 114 раз. Об этом сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook утром в пятницу, 3 февраля.

В результат погибли четверо военных, семнадцать получили ранения.

На донецком направлении незаконные вооруженные формирования вели огонь по украинским позициям из РСЗО БМ-21 "Град" в районе Авдеевки, Песков, Каменки и Опытного. Здесь же в течение всего дня практически непрерывно огонь вели танки, минометы различных калибров, гранатометы и стрелковое оружие. По Гранитному и Луганскому - 122 мм артиллерия. По Луганскому, Новгородскому, Троицкому, Марьинке, Верхнеторецкому, Водяному, и Песках - минометы различных калибров.

На мариупольском направлении по позициям ВСУ в районе Широкино, Новогригорьевки и Старогнатовки огонь вели РСЗО БМ-21 "Град", 122 мм артиллерия, 120 и 82 мм минометы вели огонь по Водяному, Красногоровке, Богдановке, Гранитному, Широкино, Опытному, Марьинке, Чермалыку. По Березовому, Павлополю, Гнутово и Водяному боевики вели огонь из гранатометов, зенитных установок, стрелкового оружия. Чермалык обстреляли из ПТРК, а по позициям у Марьинки и Павлополя огонь вели снайперы.

На луганском направлении - из 152 мм артиллерии войска противника обстреляли Новозвановку, а из минометов - Крымское и Сизое. Из гранатометов и стрелкового оружия - Новозвановку и Новоалександровку.

В свою очередь в самопровозглашенной ДНР сообщают, что из-за обстрелов со стороны украинских силовиков в Макеевке более 800 домов остались без газа, повреждено три дома и железнодорожное полотно.

Ранее сообщалось, что в зоне АТО погибли двое военных, еще девять получили ранения.

Источник: korrespondent.net