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03. 02. 2017

В США студента избили за плакат в поддержку Трампа

Полиция задержала двух учащихся Калифорнийского университета в Беркли по подозрению в избиении студента, поддерживающего президента США Дональда Трампа. По свидетельствам очевидцев, молодые люди выскочили на территории университетского городка из машины и набросились на 21-летнего Джека Палковича, который шел на занятия в красной кепке с написанным на ней лозунгом Трампа – "Вернем Америке величие".

Студент сумел вырваться и убежать, а напавших на него людей вскоре задержала полиция - они вернулись в свою машину и попытались скрыться, но неудачно. Многие другие студенты осудили нападение на Палковича.

Большинство из них признается, что не поддерживает Трампа, однако отмечает, что университет всегда славился терпимостью и уважением к свободе слова и свободе выражения мнения, в связи с чем нападение на человека из-за политических взглядов неприемлемо.

Палкович состоит в университетском клубе сторонников Республиканской партии, от которой баллотировался Трамп, и помогал организовывать скандальное выступление редактора портала Breitbart News Мило Яннопулоса, обернувшееся беспорядками.

Напомним, во время беспорядков протестующие студенты из Беркли разбили стекла некоторых домов.

Источник: korrespondent.net

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