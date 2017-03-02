Лента RSS
Подписаться на ленту
03 февраля 2017, пятница, 10:07
-3°C
Завтра -3°C
-3°C
Завтра -3°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,93
  • € 2,09
03. 02. 2017

С платформы ExxonMobil возле Австралии вытекла нефть

Разлив нефти произошел близ платформы американской компании ExxonMobil на шельфе Австралии, власти страны начали расследование в связи с аварией. Об этом сообщает The Guardian.

Принадлежащая ExxonMobil компания Esso проинформировала власти об обнаружении нефтяного пятна рядом с добывающей платформой West Tuna, расположенной в 45 километрах от побережья. Причина разлива и объем вытекшей нефти пока не определены. Представитель ExxonMobil сообщил, что компания ведет расследование в связи с происшествием. Трубопровод между платформами был закрыт в связи с техническими работами и пока остается в таком состоянии.

Экологи в связи с аварией вновь напомнили о всех рисках нефтегазового бурения в Большом Австралийском заливе и выступили против одобрения работ в будущем. Представитель компании заявил, что Exxon соблюдает все требования в области безопасности, охраны персонала и окружающей среды.

Отметим, утечка случилась менее чем через 18 месяцев после пожара на этой же платформе в проливе Басса, огонь тогда не могли потушить 9 часов.

Ранее в Каменском Днепропетровской области из тонущей в речпорту баржи в реку Днепр вылилось 300 тонн мазута. 

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Вопрос специалисту
Мир
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- У вас тут в резюме написано, что вы получили Нобелевскую премию. В какой области? 
- В Рязанской.

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

"Налог на тунеядство" в Беларуси

А как вы относитесь к "налогу на тунеядство"?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.