С платформы ExxonMobil возле Австралии вытекла нефть

Разлив нефти произошел близ платформы американской компании ExxonMobil на шельфе Австралии, власти страны начали расследование в связи с аварией. Об этом сообщает The Guardian.
Принадлежащая ExxonMobil компания Esso проинформировала власти об обнаружении нефтяного пятна рядом с добывающей платформой West Tuna, расположенной в 45 километрах от побережья. Причина разлива и объем вытекшей нефти пока не определены. Представитель ExxonMobil сообщил, что компания ведет расследование в связи с происшествием. Трубопровод между платформами был закрыт в связи с техническими работами и пока остается в таком состоянии.
Экологи в связи с аварией вновь напомнили о всех рисках нефтегазового бурения в Большом Австралийском заливе и выступили против одобрения работ в будущем. Представитель компании заявил, что Exxon соблюдает все требования в области безопасности, охраны персонала и окружающей среды.
Отметим, утечка случилась менее чем через 18 месяцев после пожара на этой же платформе в проливе Басса, огонь тогда не могли потушить 9 часов.
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Источник: korrespondent.net
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