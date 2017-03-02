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03. 02. 2017

Обстрелянный самолет ВСУ сняли на видео

В интернете появилось видео последствий обстрела самолета Вооруженных сил Украины Ан-26, который 1 февраля был обстрелян над Черным морем.

На ролике отчетливо видны пулевые отверстия в фюзеляже самолета.

По данным украинских военных, Ан-26 был обстрелян во время тренировочного полета в районе Одесского газового месторождения с ранее захваченных РФ буровых вышек.

"При осмотре самолета обнаружено повреждение в виде трехсантиметрового пулевого отверстия, что может свидетельствовать о последствиях обстрела из стрелкового оружия", – говорилось в сообщении военной прокуратуры Южного региона.

В штабе российского Черноморского флота назвали "абсолютной ложью" обвинения украинской стороны.

Тем не менее, Киев передаст в Гаагский суд пулю из Ан-26.

Источник: korrespondent.net

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