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03. 02. 2017

Жебривский: РФ гарантировала тишину в Авдеевке

Российская сторона в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) предоставила властям Донецкой области письменные гарантии прекращения огня в Авдеевке. Об этом сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский на своей странице в Facebook в пятницу, 3 февраля.

"Российская сторона в СЦКК предоставила письменные гарантии прекращения огня с 7.00 до 18.00 в районе разрыва ЛЭП у Авдеевки", – написал он.

По словам Жебривского, бригада электромонтажников в сопровождении саперов готовится к выезду на восстановление ЛЭП. "Со стороны временно оккупированной территории также выезжает бригада электромонтажников", – добавил чиновник.

В свою очередь в Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине заявили о ночных обстрелах Авдеевки.

"Всю ночи велись обстрелы центров Донецка и Авдеевки. Это неприемлемо! СММ ОБСЕ следит за сообщениями о многочисленных пострадавших среди мирного населения. Стороны должны прекратить бои!" – сообщается на официальной странице миссии ОБСЕ в Facebook.

Напомним, накануне во время восстановления перебитых линий электропередач обстрелу в Авдеевке подверглась бригада ремонтников. 

Источник: korrespondent.net

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