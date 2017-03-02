Международная группа Bellingcat и Conflict Intelligence Team установили координаты места, откуда производились выстрелы из установок Град 31 января и 1 февраля.

Выводы сделаны на основе шести видеозаписей обстрелов и спутниковых снимков, а также сообщений пользователей соцсетей, как в Донецке, так и в Авдеевке.

Cмотрите фотогалерею: Bellingcat показал места запуска Градов в Донецке

Залпы производились из района гипермаркета Ашан в Донецке. Одно из мест пуска находится в 200 метрах от гипермаркета и менее, чем за 500 метров от школы.

Второе место пуска находится примерно за 600 метров от промышленной зоны и за 1000 метров от жилого квартала. Отмечается, что некоторые пуски были днем, когда по объездной дороге ездили гражданские автомобили

Расследователи сделали вывод, что такое место использовалось намеренно, чтобы украинские военные не могли ответить на обстрел, иначе подвергли бы риску гражданское население.

Напомним, ранее волонтеры из Информнапалма также определили места расположения Градов в Донецке.

ОБСЕ подтвердила, что танки находятся в Авдеевке

Источник: korrespondent.net