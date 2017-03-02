С утра обстреляли Сартану, повреждены дома

Поселок Сартана, который расположен в Кальмиусском районе Мариуполя, попал под обстрел в 6 утра. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

В результате обстрелов загорелся зерноток, осколками посеченные два дома и столовая предприятия. Повреждены 102 дома, 92 из них – частные дома, 7 – многоэтажки, 3 – нежилые постройки (гараж, автомагазин, летняя кухня).

Группа быстрого реагирования, которая дежурила на территории обслуживания, сразу обследовала район и вызвала следственно-оперативную группу полиции.

Полицейские обнаружили 11 повреждений жилых домов на улицах Крайняя и Северная. Повреждения незначительные, прямых попаданий в помещение граждан не выявлено. Воронки от снарядов есть и на территории поселкового кладбища.

Отмечается. что жертв среди гражданского населения нет.

Напомним, ранее российская сторона в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) предоставила властям Донецкой области письменные гарантии прекращения огня в Авдеевке.

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Источник: korrespondent.net