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03. 02. 2017

С утра обстреляли Сартану, повреждены дома

 
Поселок Сартана, который расположен в Кальмиусском районе Мариуполя, попал под обстрел в 6 утра. Об этом сообщает пресс-служба МВД.
 
В результате обстрелов загорелся зерноток, осколками посеченные два дома и столовая предприятия. Повреждены 102 дома, 92 из них – частные дома, 7 – многоэтажки, 3 – нежилые постройки (гараж, автомагазин, летняя кухня).
 
Группа быстрого реагирования, которая дежурила на территории обслуживания, сразу обследовала район и вызвала следственно-оперативную группу полиции.
 
Полицейские обнаружили 11 повреждений жилых домов на улицах Крайняя и Северная. Повреждения незначительные, прямых попаданий в помещение граждан не выявлено. Воронки от снарядов есть и на территории поселкового кладбища.
 
Отмечается. что жертв среди гражданского населения нет.
 
Напомним, ранее российская сторона в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) предоставила властям Донецкой области письменные гарантии прекращения огня в Авдеевке. 
 
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Источник: korrespondent.net

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