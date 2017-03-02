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03. 02. 2017

Штаб о танках в Авдеевке: Это оперативный резерв

Украинские танки не участвуют в боевых действиях в Авдеевке, а находятся в оперативном резерве ВСУ. Об этом заявили в пресс-центре штаба АТО.

"В связи с распространением информации о якобы подведении танков к линии соприкосновения, пресс-центр штаба АТО сообщает, что указанная бронетехника находится в оперативном резерве украинских войск с целью адекватного реагирования в случае попытки противника прорвать оборону украинских войск. Танки участия в боевых действиях не берут", – заявили в штабе.

Как сообщал Корреспондент.net, накануне о танках ВСУ среди жилых зданий в Авдеевке сообщили журналисты ВВС. А сегодня наблюдатели ОБСЕ подтвердили наличие в городе четырех танков Т-64.

Источник: korrespondent.net

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