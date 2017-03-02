Донецк и Макеевка в огне: видео, фото, реакция

В Донецке и Макеевке возобновились бои, напоминающие ужасы 2014 года. Со вчерашнего дня города подвергаются обстрелу, сообщается о раненых и прямых попаданиях в жилые дома, гаражи, шахты и заводы.
Из-за повреждений после ночного взрыва в Донецке перекрыта трасса Донецк-Макеевка.собрал данные от разных сторон - от волонтеров, ДНР, украинской власти и пользователей соцсетей.
Данные волонтеров
- Донецк
По предварительной информации волонтеров группы "Донбасс SOS" по состоянию на 22:30 2 февраля, в городе в результате обстрела возникли пожары, разрушены дома, гаражи, есть попадания в шахты, заводы и другие объекты.
Вечером горели обувная мастерская и строительный рынок в районе ж/д-вокзала. Попадания в крышу дома №192, во двор дома №198 на ул. Артема.
В районе Мотеля прогремел мощный взрыв - взорвалась часть заправки "Параллель". Грохот слышали и в Макеевке. Причину волонтеры не назвали.
Момент взрыва в Донецке попал на видео (на 18 секунде):
Последствия взрыва в районе Мотеля:
На улице Токмакская, 8 в Донецке частный дом уничтожен полностью, двое раненых, сообщили очевидцы. Предварительно сообщают об одном погибшем.
Зафиксированы также попадания:
Калининский район Донецка:
- Элеваторная, 19
- ул. Дегтярова - попадание
Киевский район Донецка:
- ул. Чапаева, 7 - попадание в 4-й этаж. Двое раненых
- ул. Чапаева,10 – повредилось остекление
- ул. Чапаева - поврежден газопровод
- ул. Бубнова, 2, 4, 7 - повредили остекление
- ул. Листопрокатчиков, 19 - попадание в лоджию
- ул. Светлова, 15-а. - попадание, один раненый
- ул. Крупской - попадание во двор
- ул. Новочеркасская - попадание
- ул. Артема 198/в - попадание во дворе
- ул. Артема 262 - лишился остекления 1 этаж
- ул. Артема 192 а - попадание в крышу
- строительный рынок "Аквилон" - попадание напротив магазина "Красотка". В магазине выбиты окна, прилет в первые ряды рынка
- бывший магазин "Засядько" - пожар из-за попадания
- ул. Куйбышева, 262 - прямое попадание в гараж, он разрушен. На лоджиях дома посыпалось остекление
Поселок Горького:
- ул. Рудзутака - попадание в дом
Куйбышевский район Донецка:
- ул. Зоологическая, 90 - попадание
- ул. Умова - попадание
- ул. Гарибальди - повреждение остекления
- ул. Заварзина, 1 - попадание в Донецкий кабельный завод
Петровский район Донецка:
- пос. Трудовские - три попадания возле ДС "Трудовская" и бывшего АТБ.
- Макеевка
Обстрелы начались около 17.00 2 февраля. Артиллерию слышно во всех районах.
На вечер 2 февраля зафиксированы попадания:
- шахта Щегловская-глубокая - обстрел, одно тяжелое ранение
- ул. Фрунзе, 61 - попадание
- ул. Астафьева - попадание, повреждены высоковольтные провода и газовая труба
- ул. Мануильского - попадание
- ул. Жуковского - попадание
- ул. Гастелло - попадание
- ул. Ладыгина, 24 - попадание
- ул. Ладыгина 23, - поврежден сарай, перебита газовая труба
- ул Хлебникова - перебита газовая труба.
Данные сепаратистов
О взрыве в Донецке в районе Мотеля в ДНР говорят, что это, вероятно, сдетонировали старые боеприпасы.
Член сепаратистского "минобороны ДНР" Владислав Бриг сообщил российским СМИ, что по казенному заводу химизделий был нанесен удар, в результате на заводе взорвалась старая взрывчатка.
Как предположил замглавы корпуса "минобороны ДНР" Эдуард Басурин, варианта два - либо "Точка У", либо взрыв на заводе. Установить точную причину ночью не могли из-за обстрелов.
На видео с места взрыва в районе Мотели на заднем плане видно, как в Донецке работает "Град":
Осторожно, есть нецензурная лексика!
Утром 3 февраля украинские силовики возобновили удары, говорят в ДНР. Сейчас их наносят по поселкам в южных районах, ну а ночью Донецк пережил самую страшную за последние месяцы атаку. Больше всего пострадал Киевский район.
И. о. главы самопровозглашенной администрации Донецка Алексей Кулемзин в Facebook сообщил о погибших и раненых:
В "Минобороны ДНР" заявили, что по Киевскому району Донецка наносились удары из РСЗО "Град" и "Ураган". Обстрелам подверглись окрестности рынка "Маяк", частный сектор. На ул. Маршака повреждены два частных дома.
Данные украинской стороны
О взрыве в Донецке: артиллерия попала в склад боеприпасов и уничтожила его. Именно этим объясняется мощность взрыва.
В штабе АТО говорят, что сегодня утром, 3 февраля, на Донецком направлении сепаратисты обстреляли из "Градов" Галициновку, а с артиллерии - Авдеевку, Луганское и Троицкое. Двое украинских военных погибло.
А еще ранее в сводке штаба АТО за сутки было указано, что погибли 4 украинских военных и 17 ранены.
Также, по сообщению штаба АТО в Facebook, в районе Авдеевки "в результата обстрела российско-оккупационными войсками" вчера был ранен британский фотограф Кристофер Нунн.
Обстрел Донецка украинской армией силы АТО отрицают и называют провокацией:
Что пишут в соцсетях
В соцсетях публикуют фото и видео последствий обстрелов и говорят, что 2 февраля ОБСЕ покинули Донецк.
Донецк, последствия взрыва на "Мотеле" вечером 02/02/17 from Lon Two on Vimeo.
Источник: korrespondent.net
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