Донецк и Макеевка в огне: видео, фото, реакция

В Донецке и Макеевке возобновились бои, напоминающие ужасы 2014 года. Со вчерашнего дня города подвергаются обстрелу, сообщается о раненых и прямых попаданиях в жилые дома, гаражи, шахты и заводы.

Из-за повреждений после ночного взрыва в Донецке перекрыта трасса Донецк-Макеевка.

собрал данные от разных сторон - от волонтеров, ДНР, украинской власти и пользователей соцсетей.

По предварительной информации волонтеров группы "Донбасс SOS" по состоянию на 22:30 2 февраля, в городе в результате обстрела возникли пожары, разрушены дома, гаражи, есть попадания в шахты, заводы и другие объекты.

Вечером горели обувная мастерская и строительный рынок в районе ж/д-вокзала. Попадания в крышу дома №192, во двор дома №198 на ул. Артема.

В районе Мотеля прогремел мощный взрыв - взорвалась часть заправки "Параллель". Грохот слышали и в Макеевке. Причину волонтеры не назвали.

Момент взрыва в Донецке попал на видео (на 18 секунде):

Последствия взрыва в районе Мотеля:

На улице Токмакская, 8 в Донецке частный дом уничтожен полностью, двое раненых, сообщили очевидцы. Предварительно сообщают об одном погибшем.

Зафиксированы также попадания:

Калининский район Донецка:

- Элеваторная, 19

- ул. Дегтярова - попадание

Киевский район Донецка:

- ул. Чапаева, 7 - попадание в 4-й этаж. Двое раненых

- ул. Чапаева,10 – повредилось остекление

- ул. Чапаева - поврежден газопровод

- ул. Бубнова, 2, 4, 7 - повредили остекление

- ул. Листопрокатчиков, 19 - попадание в лоджию

- ул. Светлова, 15-а. - попадание, один раненый

- ул. Крупской - попадание во двор

- ул. Новочеркасская - попадание

- ул. Артема 198/в - попадание во дворе

- ул. Артема 262 - лишился остекления 1 этаж

- ул. Артема 192 а - попадание в крышу

- строительный рынок "Аквилон" - попадание напротив магазина "Красотка". В магазине выбиты окна, прилет в первые ряды рынка

- бывший магазин "Засядько" - пожар из-за попадания

- ул. Куйбышева, 262 - прямое попадание в гараж, он разрушен. На лоджиях дома посыпалось остекление

Поселок Горького:

- ул. Рудзутака - попадание в дом

Куйбышевский район Донецка:

- ул. Зоологическая, 90 - попадание

- ул. Умова - попадание

- ул. Гарибальди - повреждение остекления

- ул. Заварзина, 1 - попадание в Донецкий кабельный завод

Петровский район Донецка:

- пос. Трудовские - три попадания возле ДС "Трудовская" и бывшего АТБ.



Обстрелы начались около 17.00 2 февраля. Артиллерию слышно во всех районах.

На вечер 2 февраля зафиксированы попадания:

- шахта Щегловская-глубокая - обстрел, одно тяжелое ранение

- ул. Фрунзе, 61 - попадание

- ул. Астафьева - попадание, повреждены высоковольтные провода и газовая труба

- ул. Мануильского - попадание

- ул. Жуковского - попадание

- ул. Гастелло - попадание

- ул. Ладыгина, 24 - попадание

- ул. Ладыгина 23, - поврежден сарай, перебита газовая труба

- ул Хлебникова - перебита газовая труба.

О взрыве в Донецке в районе Мотеля в ДНР говорят, что это, вероятно, сдетонировали старые боеприпасы.

Член сепаратистского "минобороны ДНР" Владислав Бриг сообщил российским СМИ, что по казенному заводу химизделий был нанесен удар, в результате на заводе взорвалась старая взрывчатка.

Как предположил замглавы корпуса "минобороны ДНР" Эдуард Басурин, варианта два - либо "Точка У", либо взрыв на заводе. Установить точную причину ночью не могли из-за обстрелов.

На видео с места взрыва в районе Мотели на заднем плане видно, как в Донецке работает "Град":

Осторожно, есть нецензурная лексика!

Утром 3 февраля украинские силовики возобновили удары, говорят в ДНР. Сейчас их наносят по поселкам в южных районах, ну а ночью Донецк пережил самую страшную за последние месяцы атаку. Больше всего пострадал Киевский район.

И. о. главы самопровозглашенной администрации Донецка Алексей Кулемзин в Facebook сообщил о погибших и раненых:

В "Минобороны ДНР" заявили, что по Киевскому району Донецка наносились удары из РСЗО "Град" и "Ураган". Обстрелам подверглись окрестности рынка "Маяк", частный сектор. На ул. Маршака повреждены два частных дома.

О взрыве в Донецке: артиллерия попала в склад боеприпасов и уничтожила его. Именно этим объясняется мощность взрыва.

В штабе АТО говорят, что сегодня утром, 3 февраля, на Донецком направлении сепаратисты обстреляли из "Градов" Галициновку, а с артиллерии - Авдеевку, Луганское и Троицкое. Двое украинских военных погибло.

А еще ранее в сводке штаба АТО за сутки было указано, что погибли 4 украинских военных и 17 ранены.

Также, по сообщению штаба АТО в Facebook, в районе Авдеевки "в результата обстрела российско-оккупационными войсками" вчера был ранен британский фотограф Кристофер Нунн.

Обстрел Донецка украинской армией силы АТО отрицают и называют провокацией:

В соцсетях публикуют фото и видео последствий обстрелов и говорят, что 2 февраля ОБСЕ покинули Донецк.

Съемка с беспилотника: последствия взрыва в Донецке:

Донецк, последствия взрыва на "Мотеле" вечером 02/02/17 from Lon Two on Vimeo.