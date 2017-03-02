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03. 02. 2017

Пункт пропуска Марьинка обстреляли из минометов

 
Вечером 2 февраля с 20:00 обстреляли КПВВ Марьинка. Об этом сообщает пресс-служба Краматорского погранотряда.
 
Обстрел велся из крупнокалиберного стрелкового оружия и минометов. Контрольно-пропускные операции тогда не проводились.
 
"Подразделения ВСУ открыли ответный огонь. В результате обстрела минами 82 калибра в КПВВ повреждены линии электропередач и рабочий модуль смены пограничных нарядов", - отметили в пресс-службе.
 
Сегодня контрольно-пропускные операции начались с опозданием на 10 минут вследствие необходимости обследования территории представителями ГСЧС.
 
В настоящее время рабочие места смены пограничных нарядов подсоединены к резервным источникам электропитания, контрольно-пропускные операции осуществляются в установленном порядке.
 
Напомним, ранее сообщалось, что обстрел Марьинки начался утром 2 февраля.
 
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Источник: korrespondent.net

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