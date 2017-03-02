Эскалацию у Авдеевки начали сознательно – Хуг

Эскалация ситуации на Донбассе в районе Авдеевки не была спонтанной. Об этом заявил замглавы специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ Александр Хуг во время включения по Skype из Донецкой фильтровальной станции, где он сегодня находится с инспекцией.
"Эта эскалация возникла не спонтанно. Где-то определенные лица сознательно решили начать ее", – сказал Хуг и "эти лица должны полностью изменить курс".
Он предостерег, что ситуация может выйти из-под контроля и в Авдеевке "начнется настоящая гуманитарная и экологическая катастрофа".
Хуг подчеркнул, что как военные, так и гражданские лица, которым поручено принятие важных решений, должны прекратить боевые действия в районе Авдеевки, отвести вооружение с этого участка, прекратить продвижение сил вперед и увеличить дистанцию между соответствующими позициями.
Замглавы СММ ОБСЕ призвал обеспечить безопасный доступ для ремонтных бригад и прекратить препятствовать работе наблюдателей миссии.
Как сообщал Корреспондент.net, накануне стало известно, что Александр Хуг посетит Авдеевку вместе с наблюдателями ОБСЕ. Он оценит ситуацию с безопасностью и то, как влияет обострение конфликта на жизнь гражданского населения.
Напомним, ранее ОБСЕ подтвердила, что в Авдеевке находятся танки.
Источник: korrespondent.net
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