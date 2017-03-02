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03. 02. 2017

Заявление Жебривского о письменных гарантиях от РФ попало под сомнение

Само существование письменных гарантий от России о прекращении огня в Авдеевке находится под большим вопросом. В Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) Корреспондент. net не смогли подтвердить их наличие.

"Я не видел этих документов, и подобные вопросы не комментирую. Обращайтесь к тому, кто это озвучил", – сказал изданию пресс-офицер Общего центра по контролю и координации режима Тарас Гринь.

Подобный ответ Корреспондент. net получил не только от Гриня, но и от пресс-службы Министерства обороны, и от вр.и.о. главы Департамента гражданской защиты Александра Гаркуши.

Получить разъяснения непосредственно от главы Донецкой областной военно-гражданской администрации Павла Жебривского пока не удалось – он не отвечает на звонки.

Напомним, ранее сегодня Жебривский сообщил, что российская сторона в СЦКК предоставила властям Донецкой области письменные гарантии по прекращению огня в Авдеевке с 7.00 до 18.00 пятницы, 3 февраля.

 
 

Источник: korrespondent.net

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