Лукашенко о базе РФ: Это не военное предложение

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что строить российскую авиабазу на территории его страны нецелесообразно. Об этом он заявил в ходе "Большого разговора с президентом", передает Интерфакс.
"Говорят – военная база… Да бросьте вы, кому нужны эти 10 самолетов, которые Россия хотела посадить (...) в Бобруйске. Я Путину говорю: надо воссоздать этот аэродром, там уже взлетно-посадочную полосу наполовину разобрали. Зачем 10 самолетов? Вы дайте мне 20 самолетов, у нас отличные пилоты, отличная школа, вы знаете, что мы воюем не хуже на военных самолетах. Мы же единая группировка. Нет, Шойгу хотел это" – сказал Лукашенко.
Задавая риторический вопрос, что дает эта военная база, Лукашенко подчеркнул: "Что такое в современной войне против НАТО, допустим, самолет? 10 минут боя – он взлетел, и его нет. Война сегодня другая. Это в Сирии можно летать, когда нет системы противовоздушной обороны".
По его мнению, нет особого смысла иметь аэродром на переднем театре военных действий, так как "две ракеты на взлетно-посадочную полосу, и ни один самолет не взлетит".
Президент Беларуси считает, что российское предложение о создании военной базы в Белоруссии – "это не военное предложение".
Как сообщал Корреспондент.net, ранее Лукашенко заявил, что Россия пинает международные договоры "в хвост и в гриву". Он также считает, что Лукашенко также заявил, что российско-белорусские отношения переживают кризис.
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Источник: korrespondent.net
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