Пранкеры позвонили генсеку НАТО от имени Порошенко

Пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) "позвонили" генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу. Они пообщались с ним якобы от имени президента Украины Петра Порошенко.

Аудиозапись разговора опубликована на YouTube.

"Наши американские партнеры сообщили мне, что наша страна может получить членство в НАТО в течение двух лет. Правда ли это?", - спросили пранкеры.

"Я думаю, что имеет место недоразумение. Сейчас для Украины главное – это реформы. Украина сначала должна убедиться, что подходит по всем стандартам НАТО, выполнить все реформы и затем подать заявку на членство НАТО. До сих пор это не было сделано", - сказал генсек Североатлантического Альянса.

Напомним, ранее пранкеры заявляли о розыгрыше Эрдогана от имени Порошенко.

Пранкер отрицает причастность ФСБ к разговору с Порошенко

Источник: korrespondent.net