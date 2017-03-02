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03. 02. 2017

Пранкеры позвонили генсеку НАТО от имени Порошенко

 
Пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) "позвонили" генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу. Они пообщались с ним якобы от имени президента Украины Петра Порошенко.
 
Аудиозапись разговора опубликована на YouTube.
 
 
"Наши американские партнеры сообщили мне, что наша страна может получить членство в НАТО в течение двух лет. Правда ли это?", - спросили пранкеры.
 
"Я думаю, что имеет место недоразумение. Сейчас для Украины главное – это реформы. Украина сначала должна убедиться, что подходит по всем стандартам НАТО, выполнить все реформы и затем подать заявку на членство НАТО. До сих пор это не было сделано", - сказал генсек Североатлантического Альянса.
 
Напомним, ранее пранкеры заявляли о розыгрыше Эрдогана от имени Порошенко.
 
Пранкер отрицает причастность ФСБ к разговору с Порошенко
 

Источник: korrespondent.net

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