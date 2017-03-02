Медиа встряска. Передел в украинских СМИ

Несмотря на смену власти в Украине продолжаются проблемы со свободой слова.

Некоторые СМИ заявляют о давлении, другие пытаются закрыть, третьи - купить в интересах власти.

Корреспондент.net собрал информацию о последних проблемах на медиа-рынке.

112-й канал

О давлении на информационный канал “112 Украина” его представители заявляют давно.

На этой неделе народный депутат Сергей Лещенко опубликовал план Администрации президента по захвату канала.

О том, что 112-й хочет забрать себе Петр Порошенко заявлял и беглый нардеп Александр Онищенко.

"Это делалось и продолжает делаться по традиционной схеме - путем создания проблем, а затем - предложения, от которого "сложно отказаться"" - пишет Лещенко.

В частности, депутат напомнил, что на прошлой неделе Нацсовет отказался продлить каналу лицензию из-за якобы непрозрачной структуры собственности.

Он опубликовал документ, который свидетельствует о намерении окружения президента "обуздать" телеканал. План включает: прекращение действия лицензий в цифровом мультиплексе MX-5 для пяти предприятий, которые осуществляют трансляцию канала, ограничение присутствия канала 112 в кабельных сетях, отбор лицензии на спутниковое вещание.

Нардеп от БПП, а в прошлом заместитель главы Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Григорий Шверк назвал фейком обнародованный депутатом Сергеем Лещенко "План действий относительно проекта 112".

"Относительно тела письма – это действительно текст, который я мог написать. Стопроцентной гарантии не даю, потому что уже два года прошло, но это похоже на мою переписку", – отметил бывший член Нацсовета.

"А относительно текста плана – это фейк. Там есть лишь некоторые реальные слова, которые могли мне принадлежать, – относительно цифровых лицензий", – заявил Шверк.

Newsone

На другом информационном канале страны Newsone – сменилось руководство.

9 января генпродюсер NewsOne Алексей Семенов и главные звезды канала Матвей Ганапольский и Евгений Киселев заявили, что уходят с канала.

Собственник канала народный депутат Евгений Мураев говорит, что ищет партнера для развития канала.

"У меня нет желания что-то продавать. Знаете, любая власть хочет взять контроль над медиа, это выражается в различных вариантах. Можно отобрать лицензию, можно выдавать какие-то жалобы, которые приводят к потере лицензии. В такой ситуации, безусловно, необходим сильный международный партнер. сейчас я ищу формулу сотрудничества, чтобы привлечь иностранного инвестора ", - рассказал владелец NewsOne.

Новым генпродюсером канала стал Игорь Носиков, он бывший советник министра энергетики Игоря Насалика.

Носикова связывают с близким другом президента Игорем Кононенко.

Именно Кононенко фигурирует во всех планах по строительству в стране пропрезидентского медиа-холдинга.

Tonis

На рынке утверждают, что Семенов, Ганапольский и Киселев ушли на Tonis.

Предполагается, что с марта этот канал сменит вещание на информационное.

О его собственниках уже довелось слышать три версии. Новый проект связывали с министром внутренних дел Арсеном Аваковым, с бывшим народным депутатом от Партии регионов Владимиром Макеенко и с президентской командой.

1+1 и Интер

Крупнейшие вещатели страны также заявляют о проблемах.

1+1 Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания долго не хотел продлевать лицензию.

На Интер еще летом нападали представители правых движений и жгли студии канала.

Радио Вести

Есть проблемы и у крупнейшей информационной радиостанции страны.

"Радио Вести" уже в феврале может остаться без лицензий на вещание в крупнейших городах своего присутствия - Киеве и Харькове. Срок действия киевской лицензии, закрепленной за юридическим лицом ТРК "Дивосвіт", истекает 25 февраля 2017 года. Лицензия, выданная на ТРВК "Мастер" в Харькове заканчивается 13 февраля 2017 года.

У радио конфликт с Национальным советом по вопросам телевидения и радиовещания.

"Радио Вести" подали документы на продление лицензии, но у регулятора оказались претензии к документам по структуре собственности радиостанции. Нацсовету кажутся неправдоподобными источники капитала собственника станции.

При этом глава Нацсовета Юрий Артеменко говорит, что у него претензий к редакторской политике и журналистам радио нет.

Нацсовет даже обратился в СБУ с запросом, в котором попросил установить конечного бенефициара радиостанции.

Тем временем, Международная и Европейская федерации журналистов официально заявили о поддержке Радио Вести. International Federation of Journalists, а также European Federation of Journalists считают, что "предполагаемые неопределенности" в отношении бенефициаров компании не являются основанием для отказа в продлении лицензии Нацсоветом.

Пака ситуация остается в подвешенном состоянии.

Страна.юа

Интернет - издание "Страна" заявляет, что в адрес издания поступают угрозы. В давлении винят власти.

Рейтинг свободы слова

В прошлом году Украина улучшила свои позиции в рейтинге свободы слова, который составляет международная неправительственная организация Freedom House.

По стобалльной шкале (где 100 - наихудший показатель) Украина получила 53 балла и остается в разряде стран с "частично свободной" прессой.

В рейтинге Freedom House, обнародованном год назад, Украина имела 58 баллов, улучшив свой показатель с 63 баллов в 2014 году. В 2015 году Украина перешла из разряда "несвободных" в разряд "частично свободных" стран.

Страны со свободными СМИ должны иметь не более 30 баллов.

Источник: korrespondent.net