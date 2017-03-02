Медиа встряска. Передел в украинских СМИ

Несмотря на смену власти в Украине продолжаются проблемы со свободой слова.
Некоторые СМИ заявляют о давлении, другие пытаются закрыть, третьи - купить в интересах власти.
Корреспондент.net собрал информацию о последних проблемах на медиа-рынке.
112-й канал
О давлении на информационный канал “112 Украина” его представители заявляют давно.
На этой неделе народный депутат Сергей Лещенко опубликовал план Администрации президента по захвату канала.
О том, что 112-й хочет забрать себе Петр Порошенко заявлял и беглый нардеп Александр Онищенко.
"Это делалось и продолжает делаться по традиционной схеме - путем создания проблем, а затем - предложения, от которого "сложно отказаться"" - пишет Лещенко.
В частности, депутат напомнил, что на прошлой неделе Нацсовет отказался продлить каналу лицензию из-за якобы непрозрачной структуры собственности.
Он опубликовал документ, который свидетельствует о намерении окружения президента "обуздать" телеканал. План включает: прекращение действия лицензий в цифровом мультиплексе MX-5 для пяти предприятий, которые осуществляют трансляцию канала, ограничение присутствия канала 112 в кабельных сетях, отбор лицензии на спутниковое вещание.
Нардеп от БПП, а в прошлом заместитель главы Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Григорий Шверк назвал фейком обнародованный депутатом Сергеем Лещенко "План действий относительно проекта 112".
"Относительно тела письма – это действительно текст, который я мог написать. Стопроцентной гарантии не даю, потому что уже два года прошло, но это похоже на мою переписку", – отметил бывший член Нацсовета.
"А относительно текста плана – это фейк. Там есть лишь некоторые реальные слова, которые могли мне принадлежать, – относительно цифровых лицензий", – заявил Шверк.
Newsone
На другом информационном канале страны Newsone – сменилось руководство.
9 января генпродюсер NewsOne Алексей Семенов и главные звезды канала Матвей Ганапольский и Евгений Киселев заявили, что уходят с канала.
Собственник канала народный депутат Евгений Мураев говорит, что ищет партнера для развития канала.
"У меня нет желания что-то продавать. Знаете, любая власть хочет взять контроль над медиа, это выражается в различных вариантах. Можно отобрать лицензию, можно выдавать какие-то жалобы, которые приводят к потере лицензии. В такой ситуации, безусловно, необходим сильный международный партнер. сейчас я ищу формулу сотрудничества, чтобы привлечь иностранного инвестора ", - рассказал владелец NewsOne.
Новым генпродюсером канала стал Игорь Носиков, он бывший советник министра энергетики Игоря Насалика.
Носикова связывают с близким другом президента Игорем Кононенко.
Именно Кононенко фигурирует во всех планах по строительству в стране пропрезидентского медиа-холдинга.
Tonis
На рынке утверждают, что Семенов, Ганапольский и Киселев ушли на Tonis.
Предполагается, что с марта этот канал сменит вещание на информационное.
О его собственниках уже довелось слышать три версии. Новый проект связывали с министром внутренних дел Арсеном Аваковым, с бывшим народным депутатом от Партии регионов Владимиром Макеенко и с президентской командой.
1+1 и Интер
Крупнейшие вещатели страны также заявляют о проблемах.
1+1 Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания долго не хотел продлевать лицензию.
На Интер еще летом нападали представители правых движений и жгли студии канала.
Радио Вести
Есть проблемы и у крупнейшей информационной радиостанции страны.
"Радио Вести" уже в феврале может остаться без лицензий на вещание в крупнейших городах своего присутствия - Киеве и Харькове. Срок действия киевской лицензии, закрепленной за юридическим лицом ТРК "Дивосвіт", истекает 25 февраля 2017 года. Лицензия, выданная на ТРВК "Мастер" в Харькове заканчивается 13 февраля 2017 года.
У радио конфликт с Национальным советом по вопросам телевидения и радиовещания.
"Радио Вести" подали документы на продление лицензии, но у регулятора оказались претензии к документам по структуре собственности радиостанции. Нацсовету кажутся неправдоподобными источники капитала собственника станции.
При этом глава Нацсовета Юрий Артеменко говорит, что у него претензий к редакторской политике и журналистам радио нет.
Нацсовет даже обратился в СБУ с запросом, в котором попросил установить конечного бенефициара радиостанции.
Тем временем, Международная и Европейская федерации журналистов официально заявили о поддержке Радио Вести. International Federation of Journalists, а также European Federation of Journalists считают, что "предполагаемые неопределенности" в отношении бенефициаров компании не являются основанием для отказа в продлении лицензии Нацсоветом.
Пака ситуация остается в подвешенном состоянии.
Страна.юа
Интернет - издание "Страна" заявляет, что в адрес издания поступают угрозы. В давлении винят власти.
Рейтинг свободы слова
В прошлом году Украина улучшила свои позиции в рейтинге свободы слова, который составляет международная неправительственная организация Freedom House.
По стобалльной шкале (где 100 - наихудший показатель) Украина получила 53 балла и остается в разряде стран с "частично свободной" прессой.
В рейтинге Freedom House, обнародованном год назад, Украина имела 58 баллов, улучшив свой показатель с 63 баллов в 2014 году. В 2015 году Украина перешла из разряда "несвободных" в разряд "частично свободных" стран.
Страны со свободными СМИ должны иметь не более 30 баллов.
Источник: korrespondent.net
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