Прокуратура Франции заинтересовались выплатами детям Фийона

Прокуроры во Франции в ходе расследования финансовых дел кандидата в президенты от правоцентристской партии Франсуа Фийона начали изучение платежей, сделанных в пользу двух детей политика.
Прокуроры, ведущие предварительное расследование по подозрению в растрате государственных средств, намерены также изучить выплаты на сумму более 86 тысяч долларов, сделанные Мари и Шарлю Фийонам, пока их отец занимал пост сенатора в 2005-2007 годах.
Сам политик настаивает, что его детям платили за оказываемые юридические услуги в разных проектах. Однако никто из детей Фийона не был профессиональным юристом на тот момент. Кроме того, по данным СМИ, они получали выплаты не за проекты, а за работу на полную ставку.
Несмотря на то, что политик попросил свою партию дать ему две недели на то, чтобы доказать свою невиновность, некоторые из республиканцев уже призвали Фийона отказаться от борьбы за президентское кресло.
Ранее Фийона и его супруга Пенелоп почти пять часов общались со следователями по делу о незаконном присвоении 500 тысяч евро из парламентских фондов.
Источник: korrespondent.net
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