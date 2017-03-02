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03. 02. 2017

Пять фур попали в ДТП на трассе Киев-Чоп: есть жертвы

На трассе Киев-Чоп возле села Терентиев в Ровенской области произошло масштабное ДТП с участием семи автомобилей, в том числе пяти грузовых. В ДТП погибла женщина, еще одна получила травмы, сообщает региональное управление ГСЧС.

"Сотрудники ГСЧС оперативно отбуксировали грузовик Renault Magnum, перегородивший проезжую часть, а также убрали с дороги автомобиль Volkswagen T4", – говорится в сообщении.

В полиции сообщили, что водитель Volkswagen не справился с управлением, въехал в отбойник и перевернулся.

"Во время падения из иномарки выпали два человека. Женщина от полученных травм погибла на месте происшествия, а девушку каретой скорой медицинской помощи доставили в медучреждение", – отметили в полиции.

Как сообщал Корреспондент.net, сегодня утром в Винницкой области столкнулись три автобуса и Ford. В этой аварии погиб 33-летний гражданин Молдовы, еще два человека травмированы.

Источник: korrespondent.net

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