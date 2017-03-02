Кремль: Надеемся, у ДНР и ЛНР хватит боеприпасов

В Кремле считают, что украинские военные ведут агрессивные действия против самопровозглашенных республик Донбасса и надеются, что у сепаратистов хватит боеприпасов, чтобы дать отпор. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Надеемся, что у них хватит боеприпасов для того, чтобы отвечать на агрессивные действия Вооруженных сил Украины", – сказал он, отвечая на вопрос, когда у ДНР и ЛНР могут закончиться боеприпасы.

При этом он заметил: "Мы в Кремле не занимаемся подсчетом боеприпасов".

Как сообщал Корреспондент.net, на этой неделе в районе Авдеевки резко обострилась ситуация. ВСУ и сепаратисты обвиняют друг друга в нарушении Минских соглашений.

В результате боев и обстрелов Авдеевка, в которой живут 25 тысяч человек, осталась без воды, электричества и теплоснабжения.

Напомним, вечером 2 февраля в Донецке прогремел мощный взрыв. Пользователи в Сети утверждали, что прилетел снаряд Точки У.

Источник: korrespondent.net