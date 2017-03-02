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03. 02. 2017

Лукашенко назвал количество беженцев из Украины

 
На пресс-конференции в Минске президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал ситуацию с беженцами в Европе. Об этом сообщает БелаПАН. 
 
"Я иногда смотрю на Европу, и мне больно становится за то, что там происходит, и за тех руководителей. Стонут, плачут, делят этих беженцев по 500 человек, по тысяче человек... Хотя Прибалтика, страны Восточной Европы упираются: нет, мы не пустим тысячу человек. А я сижу и думаю: Боже мой, мы за два года из Украины приняли 170 тысяч. Я мгновенно подписал указ, и мы им предоставили все условия, как белорусам, 170 тысяч", - сказал Лукашенко.
 
Напомним, ранее на пресс-конференции Лукашенко заявил, что Минск может отказаться от российской нефти, если на другой чаше весов будет независимость страны.
 
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Источник: korrespondent.net

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Пресс-конференция Лукашенко 3 февраля
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