На Одесчине иностранцы пытались по льду переправить в Украину партию водки

Пограничники Белгород-Днестровского отряда заметили троих мужчин, которые направлялись в Украину. Прибыв на место, группа реагирования задержала четырех человек - двух граждан Молдовы с документами и двух граждан без документов, сообщает УСИ.

Мужчин пограничники застали во время того, как те перегружали упаковки водки из автомобиля Audi на паллету, которая находилась под мостом на льду Кучурганского лимана.

Установлено, что один из задержанных прибыл к границе с товаром на автомобиле и с помощью трех человек, которые прибыли из Молдовы, в дальнейшем планировали по льду в обход пунктов пропуска незаконно переместить водочные изделия. Всего было выявлено 314 литровых бутылок водки без акцизных марок.

На водителя, гражданина Молдовы, составлены соответствующие документы, трех лиц, которые незаконно пересекли государственную границу, принудительно возвратили через пункт пропуска Кучурган на территорию Молдовы.

Напомним, ранее сообщалось, что пограничники Белгород-Днестровского отряда отжались в крепости в поддержку флешмоба #22PushupChallenge.

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Источник: korrespondent.net