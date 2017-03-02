Премьер Чехии обматерил министра финансов

Премьер-министр Чехии Богуслав Соботка обматерил у себя на странице в Facebook министра финансов страны Андрей Бабиш.
Он написал, что Бабиш своими операциями с ценными бумагами "důkladně ojebal český stát" ("основательно на**ал чешское государство").
Таким образом он возмутился тем, что Бабиш не платил налоги с оборота ценных бумаг. При премьер отметил, что намеренно использует "трамповскую лексику".
Позже он уточнил, что его страницу не взламывали.
"Да, Андрей Бабиш действительно чешское государство не жалел. Об этом надо говорить так, как есть", - написал премьер в Twitter.
В свою очередь министр финансов заявил, что это, вероятно, новый способ общения премьер-министра.
"Таких слов я от него никогда раньше не слышал. В любом случае я не сделал ничего противозаконного. Это ложь", - заявил Бабиш.
Отметим, Соботка обвиняет Бабиша в том, что тот не платил налоги с оборота облигаций холдинга Agrofert, используя для этого пробелы в законодательстве. Доходы Бабиша от облигаций составили 90 миллионов чешских крон на год.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков нецензурно выругался в эфире одного из российских телеканалов, а украинский генпрокурор Юрий Луценко обматерил адвоката Новинского.
Источник: korrespondent.net
новость
-
Как минимизировать потери при конверсии валют
Собираюсь в Европу и планирую посетить страны как входящие в зону евро, так и нет (Швеция, Дания). У меня в банке открыты три счета (белорусские рубли с картой Visa, доллары США с картой Visa и евро с картой Mastercard). Интересует какими картами в моем случае выгоднее расплачиваться в странах не входящих в зону евро? Также хочется узнать, насколько могут быть велики потери при конверсии в случае оплаты рублевой картой, например, в Дании.
-
Какими способами можно отказаться от рекламных SMS-рассылок различных компаний?
Почти каждый день мне приходят смски от "Халвы", различных магазинов (скорее всего когда дисконтные карты оформляла, салонов красоты (записывалась по телефону). Эти рассылки составляют 95% (!!!!) от общего количества моих сообщений. Обращаться к каждой компании - это колоссальные потери времени, сил и нервов. Спасибо.
-