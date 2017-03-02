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03. 02. 2017

Главу департамента НБУ задержали на взятке $25 тысяч

Руководитель Департамента платежных систем Национального банка Украины и три его сообщника задержаны по подозрению в получении взятки в сумме 25 тысяч долларов, сообщает ГПУ.

Согласно информации на сайте Нацбанка, руководителем департамента платежных систем является Сергей Шацкий.

По информации надзорного ведомства, чиновник "разработал преступную схему, направленную на вымогательство и получение через посредников от директора одной из фирм взятки на общую сумму 35 тысяч долларов в два этапа".

Причем взятку он вымогал за регистрацию в НБУ внутригосударственной платежной системы Платисервис и выдачу соответствующего свидетельства.

Чиновник вымогал деньги в два этапа. Фото: Юрий Луценко / Facebook
 

"Правоохранители задержали чиновника при получении последней части взятки в сумме 25 тысяч долларов. Также задержали трех его сообщников, которые выступали в роли посредников. Один из них является гражданином Азербайджана, о чем уже сообщили посольству этой страны", – говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено два уголовных дела. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал Кoрреспондент.net, накануне на взятке поймали помощника нардепа. Он требовал 10 тысяч долларов от частного предпринимателя.

Полковник ГСЧС попался на взятке в 820 тысяч – СБУ

Источник: korrespondent.net

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