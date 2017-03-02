Главу департамента НБУ задержали на взятке $25 тысяч

Руководитель Департамента платежных систем Национального банка Украины и три его сообщника задержаны по подозрению в получении взятки в сумме 25 тысяч долларов, сообщает ГПУ.
Согласно информации на сайте Нацбанка, руководителем департамента платежных систем является Сергей Шацкий.
По информации надзорного ведомства, чиновник "разработал преступную схему, направленную на вымогательство и получение через посредников от директора одной из фирм взятки на общую сумму 35 тысяч долларов в два этапа".
Причем взятку он вымогал за регистрацию в НБУ внутригосударственной платежной системы Платисервис и выдачу соответствующего свидетельства.
"Правоохранители задержали чиновника при получении последней части взятки в сумме 25 тысяч долларов. Также задержали трех его сообщников, которые выступали в роли посредников. Один из них является гражданином Азербайджана, о чем уже сообщили посольству этой страны", – говорится в сообщении.
По данному факту возбуждено два уголовных дела. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
Как сообщал Кoрреспондент.net, накануне на взятке поймали помощника нардепа. Он требовал 10 тысяч долларов от частного предпринимателя.
Полковник ГСЧС попался на взятке в 820 тысяч – СБУ
Источник: korrespondent.net
новость
новость
-
Как минимизировать потери при конверсии валют
Собираюсь в Европу и планирую посетить страны как входящие в зону евро, так и нет (Швеция, Дания). У меня в банке открыты три счета (белорусские рубли с картой Visa, доллары США с картой Visa и евро с картой Mastercard). Интересует какими картами в моем случае выгоднее расплачиваться в странах не входящих в зону евро? Также хочется узнать, насколько могут быть велики потери при конверсии в случае оплаты рублевой картой, например, в Дании.
-
Какими способами можно отказаться от рекламных SMS-рассылок различных компаний?
Почти каждый день мне приходят смски от "Халвы", различных магазинов (скорее всего когда дисконтные карты оформляла, салонов красоты (записывалась по телефону). Эти рассылки составляют 95% (!!!!) от общего количества моих сообщений. Обращаться к каждой компании - это колоссальные потери времени, сил и нервов. Спасибо.
-