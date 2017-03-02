Мэр Луцка умер

Мэр Луцка Николай Романюк умер, пишет Украинская правда со ссылкой на луцкую городскую больницу. Кроме того, об этом сообщают местные издания.

При этом в больнице не назвали причину смерти, сославшись на то, что диагноз является конфиденциальной информацией.

В пресс-службе луцкого горсовета отказались комментировать информацию местных изданий о смерти руководителя города.

"Ситуация сложная", – сказали в мэрии.

Напомним, вчера вечером сообщалось, что мэр Луцка впал в кому.

Источник: korrespondent.net