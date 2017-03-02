Перемоги и зрады недели: дирижер и референдум НАТО

Украинское общество уже два года измеряет все события в стране категориями “Зрада”и“перемога”.

Как правило, именно происшествия, подходящие под это определение, становятся главными темами для обсуждения в социальных сетях.

Корреспондент.net попробовал собрать главные “перемоги” и “зради” недели.

На этой неделе в связи с эскалацией на Донбассе тяжело было найти позитив. События в Авдеевки стали центральной темой в жизни украинцев.

Перемоги

Украинский дирижер

Львовянка Оксана Линево стала главным дирижером австрийской оперы города Грац, а также возглавила местный филармонический оркестр.

Грац - второй город в Австрии после Вены, а Опера Грац, одна из важнейших после Венской Штаатсопер.

Гривна

Несмотря на события на Донбассе курс гривны на этой неделе был стабилен и даже несколько укреплялся.

Официальный курс даже стал ниже отметки в 27 гривен за доллар.

На черном рынке доллар чуть упал - продают за 27,62 гривны, а покупают по 27,52-27,55.

Зрады

Референдум по НАТО

Президент Петр Порошенко вернулся к теме по вступлению Украины в НАТО. Нас там, конечно, пока никто не ждет и о перспективах членства речь совсем не идет, но провести референдум президент готов.

Эксперты говорят, что, когда у политиков в Украине возникают проблемы они возвращаются к двум темам: НАТО и языковой закон.

За последние две недели мы видели, как власть подняла обе эти темы.

Приключения Зозули

С футболистом национальной сборной Украины произошла какая-то дикая история.

Испанский Бетис, в котором не сумел закрепиться Зозуля, отправил футболиста в аренду в Райо Вальекано, клуб, выступающий во втором испанском дивизионе.

Но против перехода Зозули выступили болельщики Райо Вальекано. Ультрас клуба славятся своими левыми взглядами. А Зозулю они обвинили чуть ли не в “неонацизме”. Причем выводы они такие сделали на основе футболки с украинским гербом и помощи Романа украинской армии.

Фанаты протестуют, испанская пресса называет украинский герб “неонацистским”символом, а Зозуля рискует остаться без футбола на полгода.

Федерация футбола Украины уже высказала свой протест, а глава организации Андрей Павелко назвал болельщиков Райо Вальекано пособниками российских террористов. Андрей Шевченко заявил о поддержке Зозули, пытается помочь и украинское посольство в Испании.

А украинцы тем временем в Facebookзапустили флєшмоб #ProudOfZozulya.

Пашинский наступает

Вячеслав Химикус – человек, которого подстрелил народный депутат Сергей Пашинский продолжает лежать в больнице.

О результатах расследования пока не известно, Пашинский так и не стал подозреваемым. Зато Химикуса обвинили в попытке угона автомибиля.

Источник: korrespondent.net