Перемоги и зрады недели: дирижер и референдум НАТО

Украинское общество уже два года измеряет все события в стране категориями “Зрада”и“перемога”.
Как правило, именно происшествия, подходящие под это определение, становятся главными темами для обсуждения в социальных сетях.
Корреспондент.net попробовал собрать главные “перемоги” и “зради” недели.
На этой неделе в связи с эскалацией на Донбассе тяжело было найти позитив. События в Авдеевки стали центральной темой в жизни украинцев.
Перемоги
Украинский дирижер
Львовянка Оксана Линево стала главным дирижером австрийской оперы города Грац, а также возглавила местный филармонический оркестр.
Грац - второй город в Австрии после Вены, а Опера Грац, одна из важнейших после Венской Штаатсопер.
Гривна
Несмотря на события на Донбассе курс гривны на этой неделе был стабилен и даже несколько укреплялся.
Официальный курс даже стал ниже отметки в 27 гривен за доллар.
На черном рынке доллар чуть упал - продают за 27,62 гривны, а покупают по 27,52-27,55.
Зрады
Референдум по НАТО
Президент Петр Порошенко вернулся к теме по вступлению Украины в НАТО. Нас там, конечно, пока никто не ждет и о перспективах членства речь совсем не идет, но провести референдум президент готов.
Эксперты говорят, что, когда у политиков в Украине возникают проблемы они возвращаются к двум темам: НАТО и языковой закон.
За последние две недели мы видели, как власть подняла обе эти темы.
Приключения Зозули
С футболистом национальной сборной Украины произошла какая-то дикая история.
Испанский Бетис, в котором не сумел закрепиться Зозуля, отправил футболиста в аренду в Райо Вальекано, клуб, выступающий во втором испанском дивизионе.
Но против перехода Зозули выступили болельщики Райо Вальекано. Ультрас клуба славятся своими левыми взглядами. А Зозулю они обвинили чуть ли не в “неонацизме”. Причем выводы они такие сделали на основе футболки с украинским гербом и помощи Романа украинской армии.
Фанаты протестуют, испанская пресса называет украинский герб “неонацистским”символом, а Зозуля рискует остаться без футбола на полгода.
Федерация футбола Украины уже высказала свой протест, а глава организации Андрей Павелко назвал болельщиков Райо Вальекано пособниками российских террористов. Андрей Шевченко заявил о поддержке Зозули, пытается помочь и украинское посольство в Испании.
А украинцы тем временем в Facebookзапустили флєшмоб #ProudOfZozulya.
Пашинский наступает
Вячеслав Химикус – человек, которого подстрелил народный депутат Сергей Пашинский продолжает лежать в больнице.
О результатах расследования пока не известно, Пашинский так и не стал подозреваемым. Зато Химикуса обвинили в попытке угона автомибиля.
Источник: korrespondent.net
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Как минимизировать потери при конверсии валют
Собираюсь в Европу и планирую посетить страны как входящие в зону евро, так и нет (Швеция, Дания). У меня в банке открыты три счета (белорусские рубли с картой Visa, доллары США с картой Visa и евро с картой Mastercard). Интересует какими картами в моем случае выгоднее расплачиваться в странах не входящих в зону евро? Также хочется узнать, насколько могут быть велики потери при конверсии в случае оплаты рублевой картой, например, в Дании.
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Какими способами можно отказаться от рекламных SMS-рассылок различных компаний?
Почти каждый день мне приходят смски от "Халвы", различных магазинов (скорее всего когда дисконтные карты оформляла, салонов красоты (записывалась по телефону). Эти рассылки составляют 95% (!!!!) от общего количества моих сообщений. Обращаться к каждой компании - это колоссальные потери времени, сил и нервов. Спасибо.
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