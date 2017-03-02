На Донбассе прокуроры устроили в кафе стрельбу

В одном из кафе города Покровска Донецкой области компания людей в кафе отмечала какое-то событие, а потом один из них начал пальбу. Видео происшествия на своей странице в Facebook опубликовал журналист Константин Стогний.

По его словам, прокуроры отмечали назначение своего коллеги.

"Напились, разогнали молодежную тусовку. Но этого показалось мало. Надо же отметить назначение на должность нового князька! И учинили перестрелку из пистолетов", - написал Стогний.

Как отметил журналист, приехавшая на место полиция не приняла мер в отношении нарушителей порядка.

Позже Стогний уточнил, что стрельбу открыл якобы водитель нового районного прокурора.

Напомним, ранее сообщалось, что на Херсонщине неизвестный расстреля магазин.

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Источник: korrespondent.net