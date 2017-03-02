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03. 02. 2017

США расширили санкции против Ирана

Власти США объявили о расширении ограничительных мер в отношении Ирана. Об этом сообщается на сайте американского министерства финансов.

В санкционный список попали 13 физических лиц, а также 12 компаний и организаций.

В документе уточняется, что новые санкции введены в рамках борьбы с терроризмом и "за нарушение режима нераспространения".

Как сообщал Корреспондент.net, ранее США объявили официальное предупреждение Ирану. При этом не уточнилось, в чем именно заключается предупреждение, однако перед этим Тегеран успешно испытал ракету, способную нести ядерный заряд.

В Иране назвали "провокационными" обвинения США в нарушении резолюции Совбеза ООН.

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Источник: korrespondent.net

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