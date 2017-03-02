США расширили санкции против Ирана

Власти США объявили о расширении ограничительных мер в отношении Ирана. Об этом сообщается на сайте американского министерства финансов.
В санкционный список попали 13 физических лиц, а также 12 компаний и организаций.
В документе уточняется, что новые санкции введены в рамках борьбы с терроризмом и "за нарушение режима нераспространения".
Как сообщал Корреспондент.net, ранее США объявили официальное предупреждение Ирану. При этом не уточнилось, в чем именно заключается предупреждение, однако перед этим Тегеран успешно испытал ракету, способную нести ядерный заряд.
В Иране назвали "провокационными" обвинения США в нарушении резолюции Совбеза ООН.
Трамп назвал ядерную сделку с Ираном ужасной
Источник: korrespondent.net
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Как минимизировать потери при конверсии валют
Собираюсь в Европу и планирую посетить страны как входящие в зону евро, так и нет (Швеция, Дания). У меня в банке открыты три счета (белорусские рубли с картой Visa, доллары США с картой Visa и евро с картой Mastercard). Интересует какими картами в моем случае выгоднее расплачиваться в странах не входящих в зону евро? Также хочется узнать, насколько могут быть велики потери при конверсии в случае оплаты рублевой картой, например, в Дании.
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