Законопроект О государственных и других праздниках, памятных датах и скорбных днях опубликован Украинским институтом национальной памяти.

Как написал в Facebook глава института Владимир Вятрович, предложения по законопроекту можно присылать в Институт нацпамяти до 1 марта 2017 года.

Также опубликавана инфографика, которая отражает госпраздники, выходные и скорбные дни.

Так, предлагается установить девять выходных в честь государственных праздников:

Новый Год - 1 января; Рождество Христово – 7 января; Шевченковский день – 9 марта; Пасха - один день (воскресенье) с плавающей датой; День памяти и примирения – 8 мая; День Конституции Украины – 28 июня; День независимости Украины – 24 августа; День семьи – вторая пятница сентября; День защитника Украины – 14 октября.

В институте нацпамяти предлагают не переносить выходной день на следующий день после госпраздника, если праздник приходится на субботу или воскресенье, за исключением традиционных религиозных праздников Рождества и Пасхи.

Cмотрите фотогалерею: Новые выходные: появился законопроект о праздниках

Кроме того, в законопроекте предлагается установить 10 государственных праздников, которые являются рабочими днями:

День первой независимости и Соборности Украины – 22 января; День героев Крут – 29 января; День Государственного Герба Украины – 25 февраля; День Государственного Гимна Украины – 10 марта; День победы над нацизмом во Второй мировой войне – 9 мая; День матери – второе воскресенье мая; День Государственного Флага Украины – 24 июля; День крещения Украины-Руси – 28 июля; День украинской письменности и языка – 9 ноября; День Достоинства и Свободы – 21 ноября.

Кроме того, определяется понятие "скорбного дня" и предлагается установить 7 скорбных дней:

День Героев Небесной Сотни – 20 февраля; День памяти жертв аварии на Чернобыльской АЭС – 26 апреля; День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа – 18 мая; День памяти жертв политических репрессий – третья суббота мая; День памяти жертв коммунистического и нацистского тоталитарных режимов – 23 августа; День памяти жертв Холокоста – 29 сентября; День памяти жертв Голодомора – геноцида Украинского народа и массовых исскуственных голодов – четвертая суббота ноября.

Напомним, ранее сообщалось, что Институт нацпамяти предложил декоммунизировать 9 мая и 8 марта.

Институт нацпамяти хочет сделать 9 марта выходным

Источник: korrespondent.net