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03. 02. 2017

Новые выходные: появился законопроект о праздниках

 
Законопроект О государственных и других праздниках, памятных датах и скорбных днях опубликован Украинским институтом национальной памяти.
 
Как написал в Facebook глава института Владимир Вятрович, предложения по законопроекту можно присылать в Институт нацпамяти до 1 марта 2017 года.
 
Также опубликавана инфографика, которая отражает госпраздники, выходные и скорбные дни.
 
Так, предлагается установить девять выходных в честь государственных праздников:
  1. Новый Год - 1 января;
  2. Рождество Христово – 7 января;
  3. Шевченковский день – 9 марта;
  4. Пасха - один день (воскресенье) с плавающей датой;
  5. День памяти и примирения – 8 мая;
  6. День Конституции Украины – 28 июня;
  7. День независимости Украины – 24 августа;
  8. День семьи – вторая пятница сентября;
  9. День защитника Украины – 14 октября.
В институте нацпамяти предлагают не переносить выходной день на следующий день после госпраздника, если праздник приходится на субботу или воскресенье, за исключением традиционных религиозных праздников Рождества и Пасхи.
 

Cмотрите фотогалерею: Новые выходные: появился законопроект о праздниках

 
Кроме того, в законопроекте предлагается установить 10 государственных праздников, которые являются рабочими днями:
  1. День первой независимости и Соборности Украины – 22 января;
  2. День героев Крут – 29 января;
  3. День Государственного Герба Украины – 25 февраля;
  4. День Государственного Гимна Украины – 10 марта;
  5. День победы над нацизмом во Второй мировой войне – 9 мая;
  6. День матери – второе воскресенье мая;
  7. День Государственного Флага Украины – 24 июля;
  8. День крещения Украины-Руси – 28 июля;
  9. День украинской письменности и языка – 9 ноября;
  10. День Достоинства и Свободы – 21 ноября.
Кроме того, определяется понятие "скорбного дня" и предлагается установить 7 скорбных дней:
  1. День Героев Небесной Сотни – 20 февраля;
  2. День памяти жертв аварии на Чернобыльской АЭС – 26 апреля;
  3. День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа – 18 мая;
  4. День памяти жертв политических репрессий – третья суббота мая;
  5. День памяти жертв коммунистического и нацистского тоталитарных режимов – 23 августа;
  6. День памяти жертв Холокоста – 29 сентября;
  7. День памяти жертв Голодомора – геноцида Украинского народа и массовых исскуственных голодов – четвертая суббота ноября.
Напомним, ранее сообщалось, что Институт нацпамяти предложил декоммунизировать 9 мая и 8 марта.
 
Институт нацпамяти хочет сделать 9 марта выходным

Источник: korrespondent.net

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