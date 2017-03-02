Новые выходные: появился законопроект о праздниках

- Новый Год - 1 января;
- Рождество Христово – 7 января;
- Шевченковский день – 9 марта;
- Пасха - один день (воскресенье) с плавающей датой;
- День памяти и примирения – 8 мая;
- День Конституции Украины – 28 июня;
- День независимости Украины – 24 августа;
- День семьи – вторая пятница сентября;
- День защитника Украины – 14 октября.
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- День первой независимости и Соборности Украины – 22 января;
- День героев Крут – 29 января;
- День Государственного Герба Украины – 25 февраля;
- День Государственного Гимна Украины – 10 марта;
- День победы над нацизмом во Второй мировой войне – 9 мая;
- День матери – второе воскресенье мая;
- День Государственного Флага Украины – 24 июля;
- День крещения Украины-Руси – 28 июля;
- День украинской письменности и языка – 9 ноября;
- День Достоинства и Свободы – 21 ноября.
- День Героев Небесной Сотни – 20 февраля;
- День памяти жертв аварии на Чернобыльской АЭС – 26 апреля;
- День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа – 18 мая;
- День памяти жертв политических репрессий – третья суббота мая;
- День памяти жертв коммунистического и нацистского тоталитарных режимов – 23 августа;
- День памяти жертв Холокоста – 29 сентября;
- День памяти жертв Голодомора – геноцида Украинского народа и массовых исскуственных голодов – четвертая суббота ноября.
Источник: korrespondent.net
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Как минимизировать потери при конверсии валют
Собираюсь в Европу и планирую посетить страны как входящие в зону евро, так и нет (Швеция, Дания). У меня в банке открыты три счета (белорусские рубли с картой Visa, доллары США с картой Visa и евро с картой Mastercard). Интересует какими картами в моем случае выгоднее расплачиваться в странах не входящих в зону евро? Также хочется узнать, насколько могут быть велики потери при конверсии в случае оплаты рублевой картой, например, в Дании.
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Какими способами можно отказаться от рекламных SMS-рассылок различных компаний?
Почти каждый день мне приходят смски от "Халвы", различных магазинов (скорее всего когда дисконтные карты оформляла, салонов красоты (записывалась по телефону). Эти рассылки составляют 95% (!!!!) от общего количества моих сообщений. Обращаться к каждой компании - это колоссальные потери времени, сил и нервов. Спасибо.
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