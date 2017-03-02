Норвегия заказала у Германии четыре подлодки

Немецкий промышленный концерн ThyssenKrupp получил крупный заказ от Норвегии на строительство четырех подводных лодок. Об этом заявила министр обороны Норвегии Ине Эриксен Серейде.
Заявку на выполнение этого проекта подавала также конкурирующая с ThyssenKrupp французская компания DCNS.
Одновременно Германия закажет у компании ThyssenKrupp две идентичные подводные лодки, сообщили в Минобороны ФРГ. Субмарины будут строиться в сотрудничестве с норвежскими фирмами. Они могут быть приняты на вооружение уже в 2025 году.
О стоимости заказа не сообщается.
Ранее власти Норвегии дополнительно выделили 17,5 млрд евро на вооруженные силы страны на следующие 20 лет.
Как сообщал Корреспондент.net, в январе в Норвегию прибыли морские пехотинцы из США. Они будут учиться вести боевые действия в условиях зимы.
Источник: Русская служба Deutsche Welle
Источник: korrespondent.net
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