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03. 02. 2017

На Хмельнитчине пьяный с ружьем пытался поджечь сельсовет

 
В Хмельницкой области пьяный мужчина облил сельсовет бензином и пытался поджечь. Об этом в пятницу, 3 февраля, сообщили в пресс-службе ГУ Нацполиции в Хмельницкой области.
 
Как отмечается, мужчина в состоянии алкогольного опьянения приехал под здание сельского совета. Сначала он выстрелил из гладкоствольного ружья в землю, а затем разлив у здания несколько литров бензина и пытался его поджечь. Ему помешали свидетели происшествия, которые вызвали полицию.
 
В полиции информировали, что он пытался поджечь сельсовет из-за конфликта с местными властями.
 
"Работники Деражнянского отделения полиции изъяли у мужчины оружие, которое было незарегистрированным. Ружье направили на исследование", - говорится в сообщении.
 
Злоумышленнику объявили о подозрении в совершении хулиганства, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.
 
Напомним, ранее сообщалось, что в Одессе произошел конфликт со стрельбой, в результате которого был ранен человек.
 
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Источник: korrespondent.net

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