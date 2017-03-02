На Хмельнитчине пьяный с ружьем пытался поджечь сельсовет

В Хмельницкой области пьяный мужчина облил сельсовет бензином и пытался поджечь. Об этом в пятницу, 3 февраля, сообщили в пресс-службе ГУ Нацполиции в Хмельницкой области.

Как отмечается, мужчина в состоянии алкогольного опьянения приехал под здание сельского совета. Сначала он выстрелил из гладкоствольного ружья в землю, а затем разлив у здания несколько литров бензина и пытался его поджечь. Ему помешали свидетели происшествия, которые вызвали полицию.

В полиции информировали, что он пытался поджечь сельсовет из-за конфликта с местными властями.

"Работники Деражнянского отделения полиции изъяли у мужчины оружие, которое было незарегистрированным. Ружье направили на исследование", - говорится в сообщении.

Злоумышленнику объявили о подозрении в совершении хулиганства, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.

Напомним, ранее сообщалось, что в Одессе произошел конфликт со стрельбой, в результате которого был ранен человек.

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Источник: korrespondent.net