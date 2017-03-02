В НАТО назвали фейком разговор пранкеров с генсеком

В НАТО опровергли заявление российских пранкеров, которые заявили о телефонном разговоре с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом. Об этом заявила официальный представитель альянса Оана Лунгеску в Twitter.
Ранее сообщалось, что пранкеры позвонили генсеку НАТО от имени Порошенко, спросив у него может ли Украина получить членство в альянсе в течение двух лет.
В свою очередь российское издание РИА Новости опубликовало ее комментарий:
"Электронное письмо, направленное якобы от имени президента Порошенко, было недавно отправлено в НАТО и немедленно было идентифицировано как подделка. Поэтому никакого телефонного разговора с генеральным секретарем НАТО не было, любая аудиозапись является подделкой".
#Russian audio of an alleged call btwn #NATO SG @jensstoltenberg & President @poroshenko is a fake. No such call took place. #factcheck pic.twitter.com/5D248eaFkr— Oana Lungescu (@NATOpress) February 3, 2017
Ранее Корреспондент.net вспоминал, кого разыграли российские пранкеры.
Источник: korrespondent.net
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