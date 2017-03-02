Лента RSS
Подписаться на ленту
03 февраля 2017, пятница, 20:46
-3°C
Завтра -3°C
-3°C
Завтра -3°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,93
  • € 2,07
03. 02. 2017

В НАТО назвали фейком разговор пранкеров с генсеком

В НАТО опровергли заявление российских пранкеров, которые заявили о телефонном разговоре с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом. Об этом заявила официальный представитель альянса Оана Лунгеску в Twitter.

Ранее сообщалось, что пранкеры позвонили генсеку НАТО от имени Порошенко, спросив у него может ли Украина получить членство в альянсе в течение двух лет.

В свою очередь российское издание РИА Новости опубликовало ее комментарий:

"Электронное письмо, направленное якобы от имени президента Порошенко, было недавно отправлено в НАТО и немедленно было идентифицировано как подделка. Поэтому никакого телефонного разговора с генеральным секретарем НАТО не было, любая аудиозапись является подделкой".

#Russian audio of an alleged call btwn #NATO SG @jensstoltenberg & President @poroshenko is a fake. No such call took place. #factcheck pic.twitter.com/5D248eaFkr

— Oana Lungescu (@NATOpress) February 3, 2017

Ранее Корреспондент.net вспоминал, кого разыграли российские пранкеры.

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Вопрос специалисту
Пресс-конференция Лукашенко 3 февраля
Мир
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- У вас тут в резюме написано, что вы получили Нобелевскую премию. В какой области? 
- В Рязанской.

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

"Налог на тунеядство" в Беларуси

А как вы относитесь к "налогу на тунеядство"?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.