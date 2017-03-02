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03. 02. 2017

Порошенко: В каждом дивизионе ДНР - военные России

Президент Петр Порошенко заявил, что в каждом подразделении сепаратистов вокруг авдеевской промзоны находятся кадровые российские военные.

По его словам, наступление на позиции украинских войск было организовано российскими войсками и сепаратистами, которые ими контролируются.

"Подчеркиваю, что тезис о том, что она их не контролирует абсолютно ошибочен, так как в каждом подразделении находятся кадровые российские военные, выполняющие приказы Российской Федерации", – цитирует президента его пресс-служба.

Он также обвинил сепаратистов в том, что они специально мешают работать украинским ремонтным бригадам.

Порошенко также заявил, что россиянам не удалось представить позицию Украины как сторону, нарушающую режим прекращения огня.

"Все происходит с точностью до наоборот – наш представитель в Специальном центре координации и контроля, получая соответствующие приказы от министра обороны, по моему поручению, постоянно демонстрировал готовность к прекращению огня. Хотя бы для гуманитарной паузы, для того, чтобы восстановить обеспечение", – говорит президент.

Накануне российский президент Владимир Путин обвинил Украину в вышибании денег из Запада. Именно поэтому, как утверждает глава РФ, Киев обостряет ситуацию на Донбассе.

В администрации Порошенко ответили на слова российского президента заявив, что Путин завидует успехам Украины.

Источник: korrespondent.net

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