СМИ узнали, как началось обострение под Авдеевкой

Обострение в Авдеевке в воскресенье 29 января началось после столкновения украинских военных с диверсионно-разведывательной группой сепаратистов, пишет Украинская правда со ссылкой на источник в разведывательных структурах.



По его словам, украинские военнослужащие расставляли секреты, когда наткнулись на ДРГ сепаратистов.



"Начался бой. Боевики запросили поддержку артиллерии. Поэтому, чтобы спасти бойцов, командир (23-летний капитан, заместитель командира механизированного батальона 72 ОМБр Андрей Кизило – ред.) был вынужден повести бойцов вперед и занять позицию боевиков", – сказал собеседник издания.

Он отметил, что теперь сепаратисты пытаются вернуть себе отбитую силами АТО стратегическую позицию (сепаратисты называли позицию Алмаз-2 – ред.), поскольку с нее полностью контролируются дороги Донецк-Луганск и Донецк-Горловка.



Среди причин обострения, собеседник назвал также попытки сепаратистов отодвинуть силы АТО от границ Донецка. Кроме этого они не оставляют попыток взять под контроль Донецкую фильтровальную станцию.



"Кроме того, боевики пытаются нанести удары по Коксохиму, поскольку от него зависит инфраструктура не только Авдеевки, но и работа важных предприятий Мариуполя и Запорожья", – отметил он.

Отметим, что сегодня в Кремле пожелали, чтобы сепаратистам хватило боеприпасов.

А президент Петр Порошенко заявил, что в каждом подразделении сепаратистов - кадровые военные РФ.

Источник: korrespondent.net