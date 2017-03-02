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03. 02. 2017

Порошенко уволил чиновника, поссорившегося с ним в Одессе

 

Президент Петр Порошенко уволил пять глав районных госадминистраций Одесской области, включая главу Ширяевской райадминистрации Тарасом Бойко, который пытался задать вопрос Порошенко во время его выступления в Одессе.

Об этом говорится в распоряжениях президента от 3 февраля.

Ранее Порошенко осадил чиновника в Одессе. "Опустите руку. Вам плохо? Вы потом когда будете президентом, то я вас приглашу и вы выступите вместо меня", - заявил президент чиновнику.

Отметим, Бойко является представителем так называемой команды бывшего одесского губернатора Михаила Саакашвили. Он уволен согласно поданному им заявлению.

Кроме того, уволены Дмитрий Франчук с должности председателя Захаровской райадминистрации, Валентина Стойкова - с должности председателя Измаильской райадминистрации, Дмитрий Наталуха - с должности председателя Лиманской райадминистрации, Владимир Гавриш - с должности председателя Окнянской райадминистрации.

Ранее Бойко объяснил конфликт с Порошенко.

В свою очередь Порошенко также объяснил перепалку с одесским чиновником.

Источник: korrespondent.net

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