Порошенко уволил чиновника, поссорившегося с ним в Одессе

Президент Петр Порошенко уволил пять глав районных госадминистраций Одесской области, включая главу Ширяевской райадминистрации Тарасом Бойко, который пытался задать вопрос Порошенко во время его выступления в Одессе.
Об этом говорится в распоряжениях президента от 3 февраля.
Ранее Порошенко осадил чиновника в Одессе. "Опустите руку. Вам плохо? Вы потом когда будете президентом, то я вас приглашу и вы выступите вместо меня", - заявил президент чиновнику.
Отметим, Бойко является представителем так называемой команды бывшего одесского губернатора Михаила Саакашвили. Он уволен согласно поданному им заявлению.
Кроме того, уволены Дмитрий Франчук с должности председателя Захаровской райадминистрации, Валентина Стойкова - с должности председателя Измаильской райадминистрации, Дмитрий Наталуха - с должности председателя Лиманской райадминистрации, Владимир Гавриш - с должности председателя Окнянской райадминистрации.
Ранее Бойко объяснил конфликт с Порошенко.
Источник: korrespondent.net
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