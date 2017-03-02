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03. 02. 2017

В Сирии дважды обстреляли российское посольство

В сирийском Дамаске российское посольство 2 и 3 февраля дважды обстреляли из минометов, говорится на сайте МИД России.

Сообщается, что один из снарядов попал между офисным и жилым зданиями, другой разорвался в 20 метрах от главного въезда в посольство.

В результате обстрела жертв нет, однако зданию нанесен материальный ущерб.

"Теперь подлые обстрелы нашего посольства совершены в условиях укрепляющегося перемирия с явной целью сорвать режим прекращения боевых действий и пустить под откос усилия по налаживанию политпроцесса", – отметили в ведомстве.

В российском ведомстве пообещали, что эти инциденты "не останутся безнаказанными".

Напомним, в декабре российское посольство обстреляли три раза за два дня.

Источник: korrespondent.net

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