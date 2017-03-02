На Донбассе погибли двое военных

Сепаратисты в пятницу 66 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины, в результате чего двое украинских военных погибли, пятеро ранены, сообщает пресс-центр АТО.
"На Донецком направлении, используя РСЗО БМ-21 "Град", оккупанты вели огонь по Галициновке. Из 152 и 122 миллиметровой артиллерии, 120 и 82 миллиметровых минометов - по Авдеевке, Луганскому, Троицкому. По Пескам и Луганскому неоднократно огонь вели танки", - сказано в сообщении.
Также стреляли из "Града", 152 и 122 миллиметровой артиллерии обстреляли Талаковку, из 120 и 82 миллиметровых минометов - Водяное, Красногоровку, Новотроицкое, Лебединское, Павлополь, Широкино, Марьинку, Чермалик, а из гранатометов - Гнутово.
"По Павлополю огонь вел снайпер. По Водяному - БМП, по Чермалыку - ПТРК, а по Широкино - танк. На Луганском - 152 миллиметровая артиллерия - по Новозвановке, а 120 и 82 миллиметровые минометы - по Троицкому, Попасной и Новозвановке. Гранатометы - по Крымскому ", - сообщили в пресс-центре АТО.
Напомним, за прошлые сутки погибли четверо украинских бойцов.
Источник: korrespondent.net
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