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03. 02. 2017

У Порошенко исключили скорый референдум по НАТО

Замглавы администрации президента Константин Елисеев заявил, что референдум по НАТО может состоятся лишь после того, как Украина достигнет соответствия критериям альянса.

Ранее президент Петр Порошенко в интервью Berliner Morgenрost заявил, что готов провести референдум по вступлению Украины в НАТО. В случае положительного голосования он сделает все возможное, чтобы добиться членства в альянсе.

"Для того, чтобы состоялся референдум, нужны определенные условия. И, конечно, решение и временные рамки проведения референдума будут зависеть от выполнения всех условий. И ключевое условие - это достижение Украиной достаточного соответствия критериям НАТО", - сказал он на брифинге.

По его словам, заявление Порошенко в интервью Berliner Morgenрost следует воспринимать в контексте того, что решающее слово вступлении Украины в НАТО должно принадлежать украинскому народу.

"Именно в этом контексте следует воспринимать тот комментарий, который дал президент Украины относительно перспективы референдума о НАТО немецкому изданию", - добавил он.

Ранее Корреспондент.net узнавал у экспертов, зачем Киеву референдум по НАТО.

Источник: korrespondent.net

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