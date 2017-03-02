США подтвердили обязательства по ядерной сделке с Ираном

Новые санкции против Ирана не затрагивают обязательства США по иранской ядерной программе, поэтому Вашингтон продолжит их выполнять, передает Интерфакс со ссылкой на представителя Белого Дома.

По словам чиновника, "Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) ограничен темой ядерной программы Ирана, и США продолжают выполнять свои обязательства по СВПД".

Ранее американский президент Дональд Трамп раскритиковал ядерную сделку с Ираном, назвав ее "ужасной".

Напомним, новые санкции были введены после того, как Иран испытал баллистическую ракету.

Источник: korrespondent.net