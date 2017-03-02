США подтвердили обязательства по ядерной сделке с Ираном

Новые санкции против Ирана не затрагивают обязательства США по иранской ядерной программе, поэтому Вашингтон продолжит их выполнять, передает Интерфакс со ссылкой на представителя Белого Дома.
По словам чиновника, "Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) ограничен темой ядерной программы Ирана, и США продолжают выполнять свои обязательства по СВПД".
Ранее американский президент Дональд Трамп раскритиковал ядерную сделку с Ираном, назвав ее "ужасной".
Напомним, новые санкции были введены после того, как Иран испытал баллистическую ракету.
Источник: korrespondent.net
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Как минимизировать потери при конверсии валют
Собираюсь в Европу и планирую посетить страны как входящие в зону евро, так и нет (Швеция, Дания). У меня в банке открыты три счета (белорусские рубли с картой Visa, доллары США с картой Visa и евро с картой Mastercard). Интересует какими картами в моем случае выгоднее расплачиваться в странах не входящих в зону евро? Также хочется узнать, насколько могут быть велики потери при конверсии в случае оплаты рублевой картой, например, в Дании.
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Какими способами можно отказаться от рекламных SMS-рассылок различных компаний?
Почти каждый день мне приходят смски от "Халвы", различных магазинов (скорее всего когда дисконтные карты оформляла, салонов красоты (записывалась по телефону). Эти рассылки составляют 95% (!!!!) от общего количества моих сообщений. Обращаться к каждой компании - это колоссальные потери времени, сил и нервов. Спасибо.
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