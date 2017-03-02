Лента RSS
Подписаться на ленту
03 февраля 2017, пятница, 23:48
-3°C
Завтра -4°C
-3°C
Завтра -4°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,93
  • € 2,07
03. 02. 2017

США подтвердили обязательства по ядерной сделке с Ираном

Новые санкции против Ирана не затрагивают обязательства США по иранской ядерной программе, поэтому Вашингтон продолжит их выполнять, передает Интерфакс со ссылкой на представителя Белого Дома.

По словам чиновника, "Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) ограничен темой ядерной программы Ирана, и США продолжают выполнять свои обязательства по СВПД".

Ранее американский президент Дональд Трамп раскритиковал ядерную сделку с Ираном, назвав ее "ужасной".

Напомним, новые санкции были введены после того, как Иран испытал баллистическую ракету.

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Вопрос специалисту
Пресс-конференция Лукашенко 3 февраля
Мир
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- У вас тут в резюме написано, что вы получили Нобелевскую премию. В какой области? 
- В Рязанской.

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

"Налог на тунеядство" в Беларуси

А как вы относитесь к "налогу на тунеядство"?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.