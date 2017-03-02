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03. 02. 2017

Белый Дом: Россия оккупировала Крым

В Белом Доме заявили, что официальную позицию президента Дональда Трампа по санкциям выразила постпред США при ООН Никки Хейли.

Об этом заявил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

"Я думаю, постпред Хейли очень четко выразила наши опасения по поводу оккупации Россией Крыма", - цитирует его заявление Интерфакс-Украина.

"Она говорила очень решительно и определенно об этом", - добавил представитель Белого дома.

Источник: korrespondent.net

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