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03. 02. 2017

В Авдеевке не смогли восстановить электричество

Ремонтные работы по восстановлению электричества в Авдееке закончились ничем. Об этом сообщило министерство по вопросам временно оккупированных территорий в Facebook.

Сегодня днем сообщалось, что в Авдеевке начали восстанавливать энергоснабжение.

"В связи с нарушением "режима тишины" ремонтные работы начаты не были. Ремонтные бригады осуществили попытку восстановить електроснабжение по временной схеме, однако на длительное время этого сделать не удалось", - сказано в сообщении.

Сейчас работники министерства вместе с техническими специалистами разрабатывают альтернативную схему электроснабжения Авдеевки.

Ранее в городе не удавалось начать ремонтные работы из-за обстрелов электриков в Авдеевке.

Источник: korrespondent.net

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