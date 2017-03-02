Нидерланды обвинили Россию в кибератаках

Руководитель нидерландской разведки Роб Бертоле заявил, что хакеры из России, Китая и Ирана совршили сотни кибератак на сайт правительства Нидерландов за последние шесть месяцев.

Об этом он рассказал в интервью нидерландскому телевидению.

"Я расцениваю это как угрозу нашей демократии. Опасность состоит в том, что они (хакеры - ИФ) смогут оказать влияние на работу нашего парламента и те решения, которые принимает правительство", - добавил Бертоле.

Он отметил, что российские хакеры, среди прочего, пытались получить доступ к секретным документам нидерландских властей.

В разведке также добавили, что целью кибератак стали не только голландское правительство, но и национальные компании.

Сегодня также Британия обвинила Россию в кибератаках.

Кроме того, в Германии допускают вмешательство России при выборах в бундестаг.

Источник: korrespondent.net