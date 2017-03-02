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03. 02. 2017

США объявили о пересмотре политики по Кубе

США начали пересматривать политику в отношении Кубы, заявил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

"Мы сейчас занимаемся полным пересмотром всей политики США в отношении Кубы", - сказал Спайсер.

Он уточнил, что в приоритете будет вопрос соблюдения прав человека. При этом о результатах, по его словам, говорить пока рано.

В прошлом месяце ЕС и Куба договорились о нормализации отношений.

А ранее США смягчили санкции против Кубы.

Источник: korrespondent.net

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