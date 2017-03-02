Порошенко дописал еще 730 тысяч в декларацию

Президент Петр Порошенко задекларировал две суммы доходов в размере 477,087 тысяч гривен и 255,290 тысяч гривен процентов в Международном инвестиционном банке, конечным бенефициаром которого он и является.
Эта информация содержится в сообщении о существенных изменениях, которое внесено главой государства в реестр электронных деклараций на сайте Национального агентства по предотвращению коррупции.
Как сообщалось, в своей электронной декларации за 2015 год Порошенко указал этот банк в числе более 100 юридических лиц, конечным бенефициаром которых он является.
Осенью Порошенко дополнительно задекларировал доход в виде процентов от Международного инвестиционного банка на общую сумму 1 928 594 грн.
Ранее Корреспендент.net разбирался в декларации Порошенко.
Источник: korrespondent.net
-
Как минимизировать потери при конверсии валют
Собираюсь в Европу и планирую посетить страны как входящие в зону евро, так и нет (Швеция, Дания). У меня в банке открыты три счета (белорусские рубли с картой Visa, доллары США с картой Visa и евро с картой Mastercard). Интересует какими картами в моем случае выгоднее расплачиваться в странах не входящих в зону евро? Также хочется узнать, насколько могут быть велики потери при конверсии в случае оплаты рублевой картой, например, в Дании.
-
Какими способами можно отказаться от рекламных SMS-рассылок различных компаний?
Почти каждый день мне приходят смски от "Халвы", различных магазинов (скорее всего когда дисконтные карты оформляла, салонов красоты (записывалась по телефону). Эти рассылки составляют 95% (!!!!) от общего количества моих сообщений. Обращаться к каждой компании - это колоссальные потери времени, сил и нервов. Спасибо.
-