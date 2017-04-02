СБУ обнародовала разговор сепаратистов про их обстрелы из Донецка

Служба безопасности Украины перехватила телефонные разговоры бывшего председателя "народного совета ДНР" Андрея Пургина и депутата "народного совета ДНР" Татьяны Дворядкиной, которые подтверждают обстрелы сепаратистами жилых кварталов Донецка. Об этом сообщила пресс-служба СБУ и обнародовала аудиозапись.

В ведомстве отметили, что перехваченные разговоры легализованы следствием и будут приобщены к уголовному делу о создании террористической организации ДНР.

Обстрел сепаратистами Авдеевки квалифицирован как теракт

На аудиозаписи, которая, по данным СБУ, была сделана 1 февраля 2017 года, Дворядкина сообщает Пургину: "Только что тут "Грады" мимо нас куда-то прочесали". На что он отвечает: "От нас только летит, от нас".

Также в ходе разговора Пургин заявил, что "обратка к нам не прилетит".

"Мы в низине. Она не может навесом летать, поэтому она всегда нас перелетает туда, в район ЦУМа и т.д. Они когда начинают от нас фигачить, у меня аж дом подпрыгивает", − отметил он.