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04. 02. 2017

СБУ обнародовала разговор сепаратистов про их обстрелы из Донецка

 
Служба безопасности Украины перехватила телефонные разговоры бывшего председателя "народного совета ДНР" Андрея Пургина и депутата "народного совета ДНР" Татьяны Дворядкиной, которые подтверждают обстрелы сепаратистами жилых кварталов Донецка. Об этом сообщила пресс-служба СБУ и обнародовала аудиозапись.
 
В ведомстве отметили, что перехваченные разговоры легализованы следствием и будут приобщены к уголовному делу о создании террористической организации ДНР.
 
Обстрел сепаратистами Авдеевки квалифицирован как теракт
 
На аудиозаписи, которая, по данным СБУ, была сделана 1 февраля 2017 года, Дворядкина сообщает Пургину: "Только что тут "Грады" мимо нас куда-то прочесали". На что он отвечает: "От нас только летит, от нас".
 
Также в ходе разговора Пургин заявил, что "обратка к нам не прилетит".
 
"Мы в низине. Она не может навесом летать, поэтому она всегда нас перелетает туда, в район ЦУМа и т.д. Они когда начинают от нас фигачить, у меня аж дом подпрыгивает", − отметил он.
 
 
Как сообщал Корреспондент.net, международная группа Bellingcat и Conflict Intelligence Team установили координаты места, откуда производились выстрелы из установок Град 31 января и 1 февраля.
 
Ранее волонтеры из Информнапалма также определили места расположения Градов в Донецке.

Источник: korrespondent.net

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