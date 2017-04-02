Лента RSS
Подписаться на ленту
04 февраля 2017, суббота, 01:16
-4°C
Завтра -6°C
-4°C
Завтра -6°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,93
  • € 2,07
04. 02. 2017

Штаб АТО: обстрелы Авдеевки продолжаются

Пресс-центр штаба АТО сообщил в Facebook, что сепаратисты продолжают обстреливать позиции украинских военных в районе Авдеевки.
 
"Российско-оккупационные войска продолжают обстреливать позиции украинских войск в районе Авдеевки. В течение всего дня враг неоднократно применял оружие, запрещенное минского договоренностями. Днем противник стрелял из танков, минометов 120 и 82 миллиметра и артиллерии калибром 152 миллиметра провоцируя огонь", − отмечается в сообщении штаба.
 

Ранее сообщалось, что 2 февраля при обстреле Авдеевки погибли два человека и пострадал иностранный журналист.

С утра обстреляли Сартану, повреждены дома

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Вопрос специалисту
Пресс-конференция Лукашенко 3 февраля
Украина
Анекдот все анекдоты

- У вас тут в резюме написано, что вы получили Нобелевскую премию. В какой области? 
- В Рязанской.

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

"Налог на тунеядство" в Беларуси

А как вы относитесь к "налогу на тунеядство"?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.