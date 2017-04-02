Штаб АТО: обстрелы Авдеевки продолжаются

Пресс-центр штаба АТО сообщил в Facebook, что сепаратисты продолжают обстреливать позиции украинских военных в районе Авдеевки.

"Российско-оккупационные войска продолжают обстреливать позиции украинских войск в районе Авдеевки. В течение всего дня враг неоднократно применял оружие, запрещенное минского договоренностями. Днем противник стрелял из танков, минометов 120 и 82 миллиметра и артиллерии калибром 152 миллиметра провоцируя огонь", − отмечается в сообщении штаба.

Ранее сообщалось, что 2 февраля при обстреле Авдеевки погибли два человека и пострадал иностранный журналист.

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Источник: korrespondent.net