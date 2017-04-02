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04. 02. 2017

ГСЧС: Всего из Авдеевки эвакуировали 244 человека

 
В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) сообщили, что в пятницу 3 февраля из Авдеевки эвакуированы 44 человека, из которых 19 – дети.
 
Пресс-служба ГСЧС информировала, что по состоянию на 20.00 3 февраля из Авдеевки эвакуированы 44 человека (из них 19 детей) в пансионат "Жемчужина Донетчины" в Святогорске. Всего из города эвакуированы 244 человека, из них 40 человек пожилого возраста и 114 детей.
 
Также сообщается, что в Авдеевке функционирует 1 пункт жизнеобеспечения (7 палаток ГСЧС, 1 благотворительной организации), 3 стационарных пункта обогрева, куда обратились 9253 человека.
 
В город 3 февраля прибыли четыре грузовых автомобиля гуманитарной помощи в виде продуктов питания общим количеством 32 тонны. В течение дня был роздан 4021 продуктовый набор. Кроме того, в городе работает 3 полевые кухни, отметили в ГСЧС.
 
Ранее сообщалось, что утром 1 февраля из Авдеевки началась добровольная эвакуация населения. Из города выехали 175 человек, в том числе 88 детей.
 
Штаб АТО: обстрелы Авдеевки продолжаются

Источник: korrespondent.net

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