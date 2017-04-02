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04. 02. 2017

В Румынии протестуют четвертый день

 
В Румынии продолжаются массовые протесты, около 300 тысяч граждан, не согласных с изменениями в Уголовный кодекс и решением правительства об амнистии, вышли на улицы, передает телеканал Digi24.
 
По информации телеканала, в столице Румынии проходят наиболее крупные демонстрации, на площади у здания правительства собралось около 150 тысяч людей.
 
Митингующие хором исполнили гимн Румынии, у них в руках румынские флаги и плакаты, на которых написано "Аннулируйте постановление", у некоторых − картонные куклы в виде членов кабинета в тюремных робах.
 
Люди скандируют "Требуем отмены указа!", "Правительство в отставку!", "Воры", "Кто не скачет, тот не хочет перемен!".
 
Несколько улиц Бухареста перекрыты. Для обеспечения общественного порядка на Площади победы и на прилежащих к ней улицах находятся полицейские.
 
Пока акции протеста проходят спокойно, многие демонстранты пришли целыми семьями с детьми.
 
Ранее сообщалось, что 2 февраля в Румынии протестовали 140 тысяч человек.
 
Румыны протестуют против законов для преступников

Источник: korrespondent.net

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