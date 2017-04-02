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04. 02. 2017

Аброськин: В Авдеевке обстреляли жилой дом

 
Начальник Главного управления Нацполиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин сообщил в Facebook, что сепаратисты начали обстрел Сартаны и обстреляли старую часть Авдеевки.
 
"Авдеевка. Опять обстрел старой части города. Боевики не жалеют никого, даже детей. Снаряд попал в пятиэтажный жилой дом № 73 по ул. Соборная (бывшая Ленина). В квартире находилась мать и пятеро детей в возрасте от 5 лет и старше", − написал Аброськин.
 
По его информации, все жители чудом остались живы, на помощь вызвали сотрудников полиции.
 
 
Ранее в штабе АТО сообщили, что обстрелы Авдеевки продолжаются.
 
ГСЧС: Всего из Авдеевки эвакуировали 244 человека
 

Источник: korrespondent.net

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