Аброськин: В Авдеевке обстреляли жилой дом

Начальник Главного управления Нацполиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин сообщил в Facebook, что сепаратисты начали обстрел Сартаны и обстреляли старую часть Авдеевки.

"Авдеевка. Опять обстрел старой части города. Боевики не жалеют никого, даже детей. Снаряд попал в пятиэтажный жилой дом № 73 по ул. Соборная (бывшая Ленина). В квартире находилась мать и пятеро детей в возрасте от 5 лет и старше", − написал Аброськин.

По его информации, все жители чудом остались живы, на помощь вызвали сотрудников полиции.

Ранее в штабе АТО сообщили, что обстрелы Авдеевки продолжаются.

ГСЧС: Всего из Авдеевки эвакуировали 244 человека

Источник: korrespondent.net